Вибух у Харкові 29 серпня

Вибух. Фото ілюстративне: Flickr

В ніч проти 29 серпня у Харкові пролунав звук вибуху.

Про це повідомляє Telegram-канал "Суспільне Харків".

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"У Харкові чутно вибух", — йдеться у повідомленні о 0:19.

Офіційної інформації та подробиць поки не було.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у низці регіонів України літають ворожі дрони-камікадзе. Зокрема, БпЛА фіксували на півночі Харківської області. За неофіційною інформацією, у повітряному просторі України перебуває близько 30 "Шахедів".

Оновлено о 00:30

Станом на цей час у Харкові чутно нову серію вибухів.

Оновлено о 00:32

Військові оновили інформацію про рух дронів, які запустила Росія:

БпЛА з Чернігівщини на Київщину, напрямок — Бориспільський район;

БпЛА з Сумщини на Чернігівщину, Полтавщину та Харківщину;

БпЛА з Полтавщини курсом на Черкащину;

БпЛА з Херсонщини у північно-західному напрямку;

БпЛА з Донеччини у напрямку Дніпропетровської області;

БпЛа з Кіровоградської області курсом на Черкащину;

БпЛА на Харківщині курсом на південь.

Оновлено о 00:38

За інформацією нашого кореспондента, в місті знову було чути нову серію вибухів.