Вибух у Харкові 29 серпня

У Харкові було чути звуки вибухів
29 серпня 2024 00:29
Вибух. Фото ілюстративне: Flickr
В ніч проти 29 серпня у Харкові пролунав звук вибуху.
Про це повідомляє Telegram-канал "Суспільне Харків".
Читайте також:
"У Харкові чутно вибух", — йдеться у повідомленні о 0:19.
Офіційної інформації та подробиць поки не було.
За даними Повітряних сил ЗСУ, у низці регіонів України літають ворожі дрони-камікадзе. Зокрема, БпЛА фіксували на півночі Харківської області. За неофіційною інформацією, у повітряному просторі України перебуває близько 30 "Шахедів".
Оновлено о 00:30
Станом на цей час у Харкові чутно нову серію вибухів.
Оновлено о 00:32
Військові оновили інформацію про рух дронів, які запустила Росія:
- БпЛА з Чернігівщини на Київщину, напрямок — Бориспільський район;
- БпЛА з Сумщини на Чернігівщину, Полтавщину та Харківщину;
- БпЛА з Полтавщини курсом на Черкащину;
- БпЛА з Херсонщини у північно-західному напрямку;
- БпЛА з Донеччини у напрямку Дніпропетровської області;
- БпЛа з Кіровоградської області курсом на Черкащину;
- БпЛА на Харківщині курсом на південь.
Оновлено о 00:38
За інформацією нашого кореспондента, в місті знову було чути нову серію вибухів.
Читайте Новини.LIVE!