Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков В Харькове были слышны звуки взрывов

В Харькове были слышны звуки взрывов

Ua ru
Дата публикации 4 ноября 2025 03:55
обновлено: 04:24
Взрывы в Харькове 4 ноября из-за атаки дронов
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: kr.depo.ua

Взрывы в Харькове были слышны прямо сейчас, в ночь на 4 ноября. В направлении города летели ударные дроны россиян.

Об этом в Telegram сообщает "Суспільне Харків" и канал Воздушных сил ВСУ.

Реклама
Читайте также:

Звуки взрывов в Харькове в ночь на 4 июля

"В Харькове был слышен взрыв", — говорится в сообщении в 03:48.

Через несколько минут в городе прозвучали еще 4 взрыва. Перед этим военные писали, что в направлении Харькова с северо-востока летят дроны.

Где объявили тревогу

По состоянию на 03:55 карта воздушных тревог имеет такой вид.

Вибухи у Харкові було чути 4 листопада
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, что менее часа назад в Киеве объявили воздушную тревогу. Причиной сигнала стала угроза применения баллистики.

Также мы писали, что около часа взрывы прогремели в Одесской области. Вражеские дроны летели на город Измаил.

Харьков взрыв обстрелы дрон Шахид-136 война в Украине Россия
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации