Взрывы в Харькове 4 ноября из-за атаки дронов

Взрывы в Харькове были слышны прямо сейчас, в ночь на 4 ноября. В направлении города летели ударные дроны россиян.

Об этом в Telegram сообщает "Суспільне Харків" и канал Воздушных сил ВСУ.

Звуки взрывов в Харькове в ночь на 4 июля

"В Харькове был слышен взрыв", — говорится в сообщении в 03:48.

Через несколько минут в городе прозвучали еще 4 взрыва. Перед этим военные писали, что в направлении Харькова с северо-востока летят дроны.

Где объявили тревогу

По состоянию на 03:55 карта воздушных тревог имеет такой вид.

Напомним, что менее часа назад в Киеве объявили воздушную тревогу. Причиной сигнала стала угроза применения баллистики.

Также мы писали, что около часа взрывы прогремели в Одесской области. Вражеские дроны летели на город Измаил.