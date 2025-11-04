Взрывы в Харькове 4 ноября из-за атаки дронов

В Харькове были слышны звуки взрывов
Взрывы в Харькове были слышны прямо сейчас, в ночь на 4 ноября. В направлении города летели ударные дроны россиян.
Об этом в Telegram сообщает "Суспільне Харків" и канал Воздушных сил ВСУ.
Звуки взрывов в Харькове в ночь на 4 июля
"В Харькове был слышен взрыв", — говорится в сообщении в 03:48.
Через несколько минут в городе прозвучали еще 4 взрыва. Перед этим военные писали, что в направлении Харькова с северо-востока летят дроны.
Где объявили тревогу
По состоянию на 03:55 карта воздушных тревог имеет такой вид.
Напомним, что менее часа назад в Киеве объявили воздушную тревогу. Причиной сигнала стала угроза применения баллистики.
Также мы писали, что около часа взрывы прогремели в Одесской области. Вражеские дроны летели на город Измаил.
Читайте Новини.LIVE!