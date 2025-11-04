Вибухи у Харкові 4 листопада через атаку дронів

У Харкові було чути звуки вибухів
Вибухи у Харкові було чути прямо зараз, в ніч проти 4 листопада. В напрямку міста летіли ударні дрони росіян.
Про це у Telegram повідомляє "Суспільне Харків" і канал Повітряних сил ЗСУ.
Звуки вибухів у Харкові в ніч проти 4 липня
"У Харкові було чутно вибух", — йдеться у повідомленні о 03:48.
Через кілька хвилин у місті пролунали ще 4 вибухи. Перед цим військові писали, що в напрямку Харкова з північного сходу летять дрони.
Де оголосили тривогу
Станом на 03:55 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що менше години тому у Києві оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стала загроза застосування балістики.
Також ми писали, що близько години вибухи пролунали в Одеській області. Ворожі дрони летіли на місто Ізмаїл.
