Вибухи у Харкові 4 листопада через атаку дронів

Вибухи у Харкові було чути прямо зараз, в ніч проти 4 листопада. В напрямку міста летіли ударні дрони росіян.

Про це у Telegram повідомляє "Суспільне Харків" і канал Повітряних сил ЗСУ.

"У Харкові було чутно вибух", — йдеться у повідомленні о 03:48.

Через кілька хвилин у місті пролунали ще 4 вибухи. Перед цим військові писали, що в напрямку Харкова з північного сходу летять дрони.

Де оголосили тривогу

Станом на 03:55 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, що менше години тому у Києві оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стала загроза застосування балістики.

Також ми писали, що близько години вибухи пролунали в Одеській області. Ворожі дрони летіли на місто Ізмаїл.