Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків У Харкові було чути звуки вибухів

У Харкові було чути звуки вибухів

Ua ru
Дата публікації: 4 листопада 2025 03:55
Оновлено: 05:07
Вибухи у Харкові 4 листопада через атаку дронів
Вибух у місті. Ілюстративне фото: kr.depo.ua

Вибухи у Харкові було чути прямо зараз, в ніч проти 4 листопада. В напрямку міста летіли ударні дрони росіян.

Про це у Telegram повідомляє "Суспільне Харків" і канал Повітряних сил ЗСУ.

Реклама
Читайте також:

Звуки вибухів у Харкові в ніч проти 4 липня

"У Харкові було чутно вибух", — йдеться у повідомленні о 03:48.

Через кілька хвилин у місті пролунали ще 4 вибухи. Перед цим військові писали, що в напрямку Харкова з північного сходу летять дрони.

Де оголосили тривогу

Станом на 03:55 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Вибухи у Харкові було чути 4 листопада
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, що менше години тому у Києві оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стала загроза застосування балістики.

Також ми писали, що близько години вибухи пролунали в Одеській області. Ворожі дрони летіли на місто Ізмаїл.

Харків вибух обстріли дрон Шахід-136 війна в Україні Росія
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації