Взрывы в Харькове 31 мая - что известно

Дым в небе над городом. Иллюстративное фото: скриншот из видео

В Харькове в субботу, 31 мая, жители слышали взрывы. Вероятно, они прозвучали за пределами города.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Атака на Харьков 31 мая

Воздушные силы сообщали о движении управляемой авиационной бомбы в направлении Харькова. Впоследствии защитники предупредили о пуске еще нескольких российских КАБов в сторону города.

Скриншот поста Воздушных сил

Глава ОВА Олег Синегубов отметил, что пока что информация о пострадавших не поступала.

Скриншот поста Синегубова

Отметим, что по состоянию на 10:40 воздушная тревога объявлена в Харькове и области, Сумской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму.

Карта воздушных тревог alerts.in.ua

Напомним, сегодня взрывы слышали также жители Херсона. Враг атаковал город, погиб мужчина.

А Воздушные силы сообщили о сбитии 69 целей РФ в небе над Украиной ночью.