Взрывы в Харькове 31 мая - что известно

В Харькове были слышны взрывы
В Харькове в субботу, 31 мая, жители слышали взрывы. Вероятно, они прозвучали за пределами города.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Атака на Харьков 31 мая
Воздушные силы сообщали о движении управляемой авиационной бомбы в направлении Харькова. Впоследствии защитники предупредили о пуске еще нескольких российских КАБов в сторону города.
Глава ОВА Олег Синегубов отметил, что пока что информация о пострадавших не поступала.
Отметим, что по состоянию на 10:40 воздушная тревога объявлена в Харькове и области, Сумской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму.
Напомним, сегодня взрывы слышали также жители Херсона. Враг атаковал город, погиб мужчина.
А Воздушные силы сообщили о сбитии 69 целей РФ в небе над Украиной ночью.
Читайте Новини.LIVE!