Вибухи у Харкові 31 травня - що відомо

Дим в небі над містом. Ілюстративне фото: скриншот з відео

У Харкові в суботу, 31 травня, мешканці чули вибухи. Ймовірно, вони пролунали за межами міста.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Реклама

Читайте також:

Атака на Харків 31 травня

Повітряні сили повідомляли про рух керованої авіаційної бомби у напрямку Харкова. Згодом захисники попередили про пуск ще кількох російських КАБів в бік міста.

Скриншот допису Повітряних сил

Голова ОВА Олег Синєгубов зазначив, що наразі інформація про постраждалих не надходила.

Скриншот допису Синєгубова

Зазначимо, що станом на 10:40 повітряна тривога оголошена у Харкові та області, Сумській, Донецькій, Луганській областях та в Криму.

Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Нагадаємо, сьогодні вибухи чули також мешканці Херсона. Ворог атакував місто, загинув чоловік.

А Повітряні сили повідомили про збиття 69 цілей РФ в небі над Україною вночі.