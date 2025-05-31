Вибухи у Харкові 31 травня - що відомо

У Харкові було чутно вибухи
У Харкові в суботу, 31 травня, мешканці чули вибухи. Ймовірно, вони пролунали за межами міста.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Атака на Харків 31 травня
Повітряні сили повідомляли про рух керованої авіаційної бомби у напрямку Харкова. Згодом захисники попередили про пуск ще кількох російських КАБів в бік міста.
Голова ОВА Олег Синєгубов зазначив, що наразі інформація про постраждалих не надходила.
Зазначимо, що станом на 10:40 повітряна тривога оголошена у Харкові та області, Сумській, Донецькій, Луганській областях та в Криму.
Нагадаємо, сьогодні вибухи чули також мешканці Херсона. Ворог атакував місто, загинув чоловік.
А Повітряні сили повідомили про збиття 69 цілей РФ в небі над Україною вночі.
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