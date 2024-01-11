В Харькове из-за обстрела РФ пострадали турецкие журналисты
В Харькове под вражеский российский обстрел попали военные корреспонденты турецкого медиа Anadolu. Один из них получил незначительные порезы рук.
Об этом сообщает Anadolu.
В Харькове из-за обстрела РФ пострадали турецкие журналисты
Как известно, вечером 10 января российские оккупанты нанесли удар по гостинице "Парк", в которой как раз остановились турецкие журналисты.
По данным агентства, вражеский взрыв уничтожил верхние этажи гостиницы "Парк", а само здание охватило огонь. К счастью, репортер Anadolu Давит Качкачишвили и фотокорреспондент Озге Элиф Кизил смогли скрыться.
Первый получил незначительные порезы рук. Впрочем, оба здоровых, их доставили в медицинское учреждение для дальнейшей проверки.
Транспортное средство команды полностью повреждено и не пригодно для использования.
Напомним, вечером 10 января российские оккупанты выпустили две ракеты типа С-300 по центру Харькова. Враг попал в здание гостиничного комплекса и другие гражданские объекты. В результате атаки пострадали 11 человек.
В сети показали фото последствий ракетного удара по Харькову.
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