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В Харькове из-за обстрела РФ пострадали турецкие журналисты

11 января 2024 10:23
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Харькове из-за обстрела РФ пострадали турецкие журналисты
Отель, в который попали россияне. Фото: скриншот с видео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Харькове под вражеский российский обстрел попали военные корреспонденты турецкого медиа Anadolu. Один из них получил незначительные порезы рук.

Об этом сообщает Anadolu.

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В Харькове из-за обстрела РФ пострадали турецкие журналисты

Как известно, вечером 10 января российские оккупанты нанесли удар по гостинице "Парк", в которой как раз остановились турецкие журналисты.

По данным агентства, вражеский взрыв уничтожил верхние этажи гостиницы "Парк", а само здание охватило огонь. К счастью, репортер Anadolu Давит Качкачишвили и фотокорреспондент Озге Элиф Кизил смогли скрыться.

Первый получил незначительные порезы рук. Впрочем, оба здоровых, их доставили в медицинское учреждение для дальнейшей проверки.

Транспортное средство команды полностью повреждено и не пригодно для использования.

Напомним, вечером 10 января российские оккупанты выпустили две ракеты типа С-300 по центру Харькова. Враг попал в здание гостиничного комплекса и другие гражданские объекты. В результате атаки пострадали 11 человек.

В сети показали фото последствий ракетного удара по Харькову.

война
журналисты
Харьков
россияне
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Украина
Харьковская область
обстрелы
оккупанты

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