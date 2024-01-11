У Харкові через обстріл РФ постраждали турецькі журналісти

Готель, у який поцілили росіяни. Фото: скриншот з відео

У Харкові під ворожий російський обстріл потрапили військові кореспонденти турецького медіа Anadolu. Один з них отримав незначні порізи рук.

Про це повідомляє Anadolu.

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Як відомо, увечері 10 січня російські окупанти завдали удару по готелю "Парк", у якому якраз зупинилися турецькі журналісти.

За даними агентства, ворожий вибух знищив верхні поверхи готелю "Парку", а саму будівлю охопив вогонь. На щастя, репортер Anadolu Давіт Качкачішвілі та фотокореспондент Озге Еліф Кізіл змогли втекти.

Зазначається, що перший отримав незначні порізи рук. Втім, обидва здорові, їх доставили до медичного закладу для подальшої перевірки.

Транспортний засіб команди повністю пошкоджений та непридатний для користування.

Нагадаємо, ввечері 10 січня російські окупанти випустили дві ракети типу С-300 по середмістю Харкова. Ворог влучив у будівлю готельного комплексу та інші цивільні об'єкти. Внаслідок атаки постраждали 11 людей.

У мережі показали фото наслідків ракетного удару по Харкову.