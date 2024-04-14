В Харькове из-за обстрелов растет дополнительный спрос на бензин

Очередь автомобилистов на АЗС. Иллюстративное фото: ЕРА

В связи с обстрелами энергетических объектов в некоторых регионах Украины, в частности в Харькове, наблюдается увеличенный спрос на бензин. Однако это не приведет к подорожанию топлива, поскольку в Украине отсутствует дефицит нефтепродуктов.

Об этом рассказал директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн в комментарии "Главкому".

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Спрос на топливо в Украине

Куюн объяснил, что владельцы сетей заправочных станций подтверждают рост продаж из-за обстрелов по энергетике, особенно в Харькове и Одессе. Если такие случаи энергетических отключений станут всеобщими по всей стране, ожидается дальнейшее увеличение спроса на бензин.

Однако, по мнению эксперта, этот повышенный спрос не приведет к росту цен на топливо. Куюн отметил, что на цену горючего в Украине влияет наличие большого запаса нефтепродуктов, которого в стране больше, чем необходимо.

"Напротив, мы имеем постоянный профицит — запасов топлива больше, чем мы потребляем. Поэтому ценам нет оснований для роста", – подытожил эксперт.

Напомним, что цены на горючее на АЗС Украины снова обновили. Стоимость бензина на автозаправочных станциях не изменилась. Цены на дизельное горючее, а также на автогаз, остаются на уровне предыдущего дня.

Также мы писали о том, что, по словам эксперта по энергетическим вопросам Геннадия Рябцева, в апреле украинцев могут ожидать новые цены на топливо. Вероятно, стоимость бензина и дизельного горючего будет расти, однако, что будет с ценами на сжиженный газ, пока неясно.