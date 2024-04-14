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У Харкові через обстріли зростає додатковий попит на бензин

14 квітня 2024 17:50
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
У Харкові через обстріли зростає додатковий попит на бензин
Черга автомобілістів на АЗС. Ілюстративне фото: ЕРА
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Внаслідок обстрілів енергетичних об'єктів в деяких регіонах України, зокрема в Харкові, спостерігається збільшений попит на бензин. Проте це не призведе до подорожчання пального, оскільки в Україні відсутній дефіцит нафтопродуктів.

Про це розповів директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн в коментарі "Главкому".

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Попит на пальне в Україні

Куюн пояснив, що власники мереж заправних станцій підтверджують зростання продажу через обстріли по енергетиці, особливо у Харкові та Одесі. Якщо такі випадки енергетичних відключень стануть загальними по всій країні, очікується подальше збільшення попиту на бензин.

Проте, за думкою експерта, цей підвищений попит не призведе до зростання цін на пальне. Куюн наголосив на тому, що на ціну пального в Україні впливає наявність великого запасу нафтопродуктів, якого в країні вистачає більше, ніж необхідно.

"Навпаки, ми маємо постійний профіцит — запасів пального більше, ніж ми споживаємо. Тому цінам немає підґрунтя для зростання", — підсумував експерт. 

Нагадаємо, що ціни на пальне на АЗС України знову оновили. Вартість бензину на автозаправних станціях не змінилась. Ціни на дизельне пальне, а також на автогаз, також залишаються на рівні попереднього дня.

Також ми писали про те, що, за словами експерта з енергетичних питань Геннадія Рябцева, у квітні українців можуть очікувати нові ціни на пальне. Ймовірно, вартість бензину та дизельного пального буде зростати, проте, що буде з цінами на скраплений газ, наразі незрозуміло. 

ціни на паливо
Харків
бензин
паливо
обстріли
автомобіль

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