Мужчина убил жену в Харькове — убийца получил девять лет тюрьмы

Осужденный в тюрьме. Фото иллюстративное: glavcom.ua

В Харькове 71-летний мужчина из-за ревности зарезал 47-летнюю жену. Злоумышленник приговорен к девяти годам заключения за убийство.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram.

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Детали дела

Как установило следствие, во время конфликта, который возник между супругами из-за ревности, мужчина зарезал свою жену. Убийство произошло на улице - во время ссоры обвиняемый достал кухонный нож, который заранее приготовил и взял с собой, и нанес им не менее девяти ударов в область груди, живота и конечностей жены.

"Несмотря на ранения, потерпевшая нашла в себе силы убежать от мужа, в дальнейшем она была госпитализирована. В это же время злоумышленник несколько раз ударил себя в живот тем же ножом, после чего на место происшествия прибыла скорая помощь", — рассказали в прокуратуре.

Медики несколько дней боролись за жизнь потерпевшей, однако от полученных ранений она скончалась в больнице.

Во время судебного разбирательства обвиняемый признал вину частично. Он пояснил, что за несколько дней до этого события он прочитал переписку жены в соцсети и таким образом узнал о неверности любимой.

"Мужчина решил наказать ее - пригласить на прогулку и на глазах жены убить себя, для чего и взял с собой нож. Во время выяснения отношений мужчина вышел из себя и стал бить потерпевшую ножом. При этом обвиняемый отметил, что не желал ее смерти", — говорится в сообщении.

Приговор суда

При поддержании публичного обвинения прокурорами Немышлянской окружной прокуратуры Харькова суд признал виновным 71-летнего мужчину в умышленном убийстве. Ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы.

Обвинительный приговор вынес Орджоникидзевский районный суд Харькова. Сейчас идет срок на апелляционное обжалование.

Напомним, в Кривом Роге за убийство 10-летней девочки будут судить мать ребенка. Убийство произошло во время ссоры.

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