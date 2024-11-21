Чоловік вбив дружину у Харкові — вбивця отримав дев'ять років тюрми

Засуджений в тюрмі. Фото ілюстративне: glavcom.ua

У Харкові 71-річний чоловік через ревнощі зарізав 47-річну дружину. Зловмисника засудили до дев'яти років ув’язнення за вбивство.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у Telegram.

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Деталі справи

Як встановило слідство, під час конфлікту, який виник між подружжям через ревнощі, чоловік зарізав свою дружину. Вбивство сталося на вулиці — під час сварки обвинувачений дістав кухонний ніж, який заздалегідь приготував і взяв із собою, та завдав ним не менше дев'яти ударів в область грудей, живота та кінцівок дружини.

"Попри поранення, потерпіла знайшла в собі сили втекти від чоловіка, надалі її було ушпиталено. У цей же час зловмисник декілька разів вдарив себе у живіт тим же ножем, після чого на місце події прибула швидка допомога", — розповіли в прокуратурі.

Медики декілька днів боролись за життя потерпілої, однак від отриманих поранень вона померла в лікарні.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав вину частково. Він пояснив, що за декілька днів до цієї події він прочитав листування дружини в соцмережі та в такий спосіб дізнався про невірність коханої.

"Чоловік вирішив покарати її — запросити на прогулянку та на очах дружини вбити себе, для чого і взяв із собою ніж. Під час з’ясування стосунків чоловік вийшов із себе та став бити потерпілу ножем. При цьому обвинувачений зазначив, що не бажав її смерті", — йдеться в повідомленні.

Вирок суду

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Немишлянської окружної прокуратури Харкова суд визнав винним 71-річного чоловіка в умисному вбивстві. Йому призначено покарання у виді дев'яти років позбавлення волі.

Обвинувальний вирок виніс Орджонікідзевський районний суд Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

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