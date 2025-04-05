Продажа собак на OLX - мужчина организовал в Харькове мошенническую схему и поплатился свободой

Мальтийская Болонка. Иллюстративное фото: Amazon.io

В Харькове ранее судимый мужчина придумал схему мошенничества на популярном маркетплейсе OLX. Он продавал несуществующих породистых собак, за что поплатился свободой.

Об этом говорится в приговоре суда, который опубликовали в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В материалах суда указано, что мужчина из Троицкого, находясь в Харькове, организовал мошенническую схему.

В течение семи месяцев — с сентября 2022 года до апреля 2023-го — он публиковал фейковые объявления о продаже популярных пород собак, в частности шпицев, мальтипа и мальтийских болонок.

После того, как покупатели перечисляли деньги на банковскую карточку обвиняемого, тот исчезал — переставал отвечать на звонки и сообщения.

Всего мужчине удалось обмануть десять человек на общую сумму почти 48 тысяч гривен.

Во время судебного заседания мужчина признал свою вину и полностью раскаялся в содеянном.

Решение суда

Суд, рассмотрев материалы дела, назначил мужчине наказание в виде трех лет лишения свободы. Однако, учитывая непогашенную предыдущую судимость за аналогичное преступление, ему назначили общее наказание в виде четырех лет и одного месяца заключения. Кроме этого, мошенник должен вернуть потерпевшим все полученные средства.

А в Чернигове был осужден 38-летний житель города за мошенничество в отношении военнослужащих.

А у клиентки одного из крупнейших госбанков страны "ПриватБанка" мошенники списали большую сумму средств.