Продаж собак на OLX — чоловік організував у Харкові шахрайську схему і поплатився свободою

Мальтійська болонка. Ілюстративне фото: Amazon.io

У Харкові раніше судимий чоловік вигадав схему шахрайства на популярному маркетплейсі OLX. Він продавав неіснуючих породистих собак, за що поплатився свободою.

Про це йдеться у вироку суду, який опублікували у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах суду вказано, що чоловік із Троїцького, перебуваючи у Харкові, організував шахрайську схему.

Упродовж семи місяців — з вересня 2022 року до квітня 2023-го — він публікував фейкові оголошення про продаж популярних порід собак, зокрема шпіців, мальтіпу та мальтійських болонок.

Після того, як покупці перераховували гроші на банківську картку обвинуваченого, той зникав — переставав відповідати на дзвінки й повідомлення.

Всього чоловікові вдалося ошукати десятьох людей на загальну суму майже 48 тисяч гривень.

Під час судового засідання чоловік визнав свою провину та повністю розкаявся у скоєному.

Рішення суду

Суд, розглянувши матеріали справи, призначив чоловікові покарання у вигляді трьо років позбавлення волі. Однак, з огляду на непогашену попередню судимість за аналогічний злочин, йому призначили загальне покарання у вигляді чотирьох років і одного місяця ув’язнення. Окрім цього, шахрай має повернути потерпілим усі отримані кошти.

А у Чернігові було засуджено 38-річного жителя міста за шахрайство у відношенні військовослужбовців.

А у клієнтки одного з найбільших держбанків країни "ПриватБанку" шахраї списали велику суму коштів.