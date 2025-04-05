Продаж собак на OLX — чоловік організував у Харкові шахрайську схему і поплатився свободою

У Харкові чоловік на OLX продавав собак-примар — що вирішив суд
У Харкові раніше судимий чоловік вигадав схему шахрайства на популярному маркетплейсі OLX. Він продавав неіснуючих породистих собак, за що поплатився свободою.
Про це йдеться у вироку суду, який опублікували у Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Деталі справи
У матеріалах суду вказано, що чоловік із Троїцького, перебуваючи у Харкові, організував шахрайську схему.
Упродовж семи місяців — з вересня 2022 року до квітня 2023-го — він публікував фейкові оголошення про продаж популярних порід собак, зокрема шпіців, мальтіпу та мальтійських болонок.
Після того, як покупці перераховували гроші на банківську картку обвинуваченого, той зникав — переставав відповідати на дзвінки й повідомлення.
Всього чоловікові вдалося ошукати десятьох людей на загальну суму майже 48 тисяч гривень.
Під час судового засідання чоловік визнав свою провину та повністю розкаявся у скоєному.
Рішення суду
Суд, розглянувши матеріали справи, призначив чоловікові покарання у вигляді трьо років позбавлення волі. Однак, з огляду на непогашену попередню судимість за аналогічний злочин, йому призначили загальне покарання у вигляді чотирьох років і одного місяця ув’язнення. Окрім цього, шахрай має повернути потерпілим усі отримані кошти.
А у Чернігові було засуджено 38-річного жителя міста за шахрайство у відношенні військовослужбовців.
А у клієнтки одного з найбільших держбанків країни "ПриватБанку" шахраї списали велику суму коштів.
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