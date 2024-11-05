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В Харькове мужчина не явился в ТЦК — что решил суд

5 ноября 2024 22:33
Виктория Козырь - редактор
В Харькове мужчина не явился в ТЦК - что решил суд
Военнообязанные в ТЦК. Иллюстративное фото: УНИАН
Виктория Козырь - редактор

В Харькове военнообязанный не пришел в территориальный центр комплектования и социальной поддержки после получения повестки, потому что потерял паспорт. Решением суда мужчину приговорили к трем годам лишения свободы.

Материалы дела хранятся в программе "Опендатабот".

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Обстоятельства дела

В Харькове мужчина получил повестку, однако не явился в назначенное время в ТЦК. По его словам, это произошло из-за того, что он потерял паспорт.

Следует отметить, что ранее мужчина был признан годным к военной службе, а также не имел права на отсрочку. Кроме того, он не был забронирован.

Таким образом, у мужчины не было никаких правовых оснований избегать мобилизации в ряды Вооруженных сил.

Что решил суд

Исследовав все обстоятельства дела, суд пришел к выводу, что подсудимый совершил правонарушение в условиях военного положения.

Он был приговорен к трем годам лишения свободы.

Напомним, в Киеве мужчина украл на Новой почте iPhone, а затем ограбил ломбард. Его судили.

Также в суде рассматривали дело военнослужащего-ветерана, не получившего законных выплат за ранения.

Украина Харьков ТЦК и СП мобилизация судебные решения ВСУ

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