В Харькове мужчина не явился в ТЦК — что решил суд
В Харькове военнообязанный не пришел в территориальный центр комплектования и социальной поддержки после получения повестки, потому что потерял паспорт. Решением суда мужчину приговорили к трем годам лишения свободы.
Материалы дела хранятся в программе "Опендатабот".
Обстоятельства дела
В Харькове мужчина получил повестку, однако не явился в назначенное время в ТЦК. По его словам, это произошло из-за того, что он потерял паспорт.
Следует отметить, что ранее мужчина был признан годным к военной службе, а также не имел права на отсрочку. Кроме того, он не был забронирован.
Таким образом, у мужчины не было никаких правовых оснований избегать мобилизации в ряды Вооруженных сил.
Что решил суд
Исследовав все обстоятельства дела, суд пришел к выводу, что подсудимый совершил правонарушение в условиях военного положения.
Он был приговорен к трем годам лишения свободы.
Напомним, в Киеве мужчина украл на Новой почте iPhone, а затем ограбил ломбард. Его судили.
Также в суде рассматривали дело военнослужащего-ветерана, не получившего законных выплат за ранения.
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