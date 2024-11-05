У Харкові чоловік не з'явився до ТЦК — що вирішив суд

Військовозобов'язані в ТЦК. Ілюстративне фото: УНІАН

У Харкові військовозобов'язаний не прийшов до територіального центру комплектування та соціальної підтримки після отримання повістки, тому що загубив паспорт. Рішенням суду чоловіка засудили до трьох років позбавлення волі.

Матеріали справи зберігаються в програмі "Опендатабот".

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Обставини справи

У Харкові чоловік отримав повістку, проте не з'явився у призначений час до ТЦК. За його словами, це сталося через те, що він загубив паспорт.

Варто зазначити, що раніше чоловік був визнаний придатним до військової служби, а також не мав права на відстрочку. Окрім того, він не був заброньований.

Таким чином, чоловік не мав жодних правових підстав уникати мобілізації до лав Збройних сил.

Що вирішив суд

Дослідивши всі обставини справи, суд прийшов до висновку, що підсудний вчинив правопорушення в умовах воєнного стану.

Його було засуджено до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві чоловік поцупив на Новій пошті iPhone, а потім пограбував ломбард. Його судили.

Також у суді розглядали справу військовослужбовця-ветерана, який не отримав законних виплат за поранення.