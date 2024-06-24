Новости Харькова — мужчина взорвал в автобусе предмет, похожий на гранату

Харьковский автобус. Иллюстративное фото: Kharkiv Today

В понедельник, 24 июня, в Харькове мужчина в салоне автобуса взорвал предмет, похожий на гранату. Пассажиров перед этим эвакуировали.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.

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Во второй половине дня полицейским на линию 102 сообщили о том, что в одном из автобусов мужчина угрожает пассажирам, держа в руках предмет, похожий на гранату.

"Патрульные полицейские эвакуировали людей из автобуса и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время задержания мужчина взорвал в салоне автобуса указанный предмет.

Впоследствии выяснилось, что подорванный предмет оказался имитационным шумовым устройством для игры в Страйкбол.

Известно, что задержанному 40 лет.

Против него открыли уголовное производство по статье о хулиганстве.

Скриншот сообщения от полиции в Telegram

Ранее в Одесской области правоохранители задержали мужчину, который незаконно хранил боевые припасы. Опасные предметы у него изъяли, а за совершенное злоумышленнику теперь грозит заключение.

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