Новости Харькова — мужчина взорвал в автобусе предмет, похожий на гранату

В Харькове мужчина взорвал в салоне автобуса предмет, похожий на гранату
В понедельник, 24 июня, в Харькове мужчина в салоне автобуса взорвал предмет, похожий на гранату. Пассажиров перед этим эвакуировали.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.
Как развивались события
Во второй половине дня полицейским на линию 102 сообщили о том, что в одном из автобусов мужчина угрожает пассажирам, держа в руках предмет, похожий на гранату.
"Патрульные полицейские эвакуировали людей из автобуса и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу", — говорится в сообщении.
Отмечается, что во время задержания мужчина взорвал в салоне автобуса указанный предмет.
Впоследствии выяснилось, что подорванный предмет оказался имитационным шумовым устройством для игры в Страйкбол.
Известно, что задержанному 40 лет.
Против него открыли уголовное производство по статье о хулиганстве.
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