Новини Харкова — чоловік підірвав в автобусі предмет, схожий на гранату

У Харкові чоловік підірвав у салоні автобуса предмет, схожий на гранату
У понеділок, 24 червня, в Харкові чоловік в салоні автобуса підірвав предмет, схожий на гранату. Пасажирів перед цим евакуювали.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Харківської області.
Як розвивалися події
У другій половині дня поліцейським на лінію 102 повідомили про те, що в одному з автобусів чоловік погрожує пасажирам, тримаючи в руках предмет, схожий на гранату.
"Патрульні поліцейські евакуювали людей з автобуса та викликали на місце події слідчо-оперативну групу", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що під час затримання чоловік підірвав у салоні автобуса зазначений предмет.
Згодом з'ясувалося, що предмет, який було підірвано, виявився імітаційним шумовим пристроєм для гри в Страйкбол.
Відомо, що затриманому 40 років.
Щодо нього відкрили кримінальне провадження за статтею про хуліганство.
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