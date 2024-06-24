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У Харкові чоловік підірвав у салоні автобуса предмет, схожий на гранату

24 червня 2024 22:48
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Новини Харкова — чоловік підірвав в автобусі предмет, схожий на гранату
Харківський автобус. Ілюстративне фото: Kharkiv Today
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

У понеділок, 24 червня, в Харкові чоловік в салоні автобуса підірвав предмет, схожий на гранату. Пасажирів перед цим евакуювали.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Харківської області.

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Як розвивалися події

У другій половині дня поліцейським на лінію 102 повідомили про те, що в одному з автобусів чоловік погрожує пасажирам, тримаючи в руках предмет, схожий на гранату.

"Патрульні поліцейські евакуювали людей з автобуса та викликали на місце події слідчо-оперативну групу", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час затримання чоловік підірвав у салоні автобуса зазначений предмет.

Згодом з'ясувалося, що предмет, який було підірвано, виявився імітаційним шумовим пристроєм для гри в Страйкбол.

Відомо, що затриманому 40 років.

Щодо нього відкрили кримінальне провадження за статтею про хуліганство.

Автобус Харків
Скриншот повідомлення від поліції в Telegram

Раніше в Одеській області правоохоронці затримали чоловіка, який незаконно зберігав бойові припаси. Небезпечні предмети в нього вилучили, а за скоєне зловмиснику тепер загрожує ув'язнення. 

А Київські поліцейські затримали чоловіка, який влаштував стрілянину на ринку. Він був у стані алкогольного сп’яніння.

Харків
поліція
граната
Харківська область
автобуси
злочин
Нацполіція
громадський транспорт

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