Новини Харкова — чоловік підірвав в автобусі предмет, схожий на гранату

Харківський автобус. Ілюстративне фото: Kharkiv Today

У понеділок, 24 червня, в Харкові чоловік в салоні автобуса підірвав предмет, схожий на гранату. Пасажирів перед цим евакуювали.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Харківської області.

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Як розвивалися події

У другій половині дня поліцейським на лінію 102 повідомили про те, що в одному з автобусів чоловік погрожує пасажирам, тримаючи в руках предмет, схожий на гранату.

"Патрульні поліцейські евакуювали людей з автобуса та викликали на місце події слідчо-оперативну групу", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час затримання чоловік підірвав у салоні автобуса зазначений предмет.

Згодом з'ясувалося, що предмет, який було підірвано, виявився імітаційним шумовим пристроєм для гри в Страйкбол.

Відомо, що затриманому 40 років.

Щодо нього відкрили кримінальне провадження за статтею про хуліганство.

Скриншот повідомлення від поліції в Telegram

Раніше в Одеській області правоохоронці затримали чоловіка, який незаконно зберігав бойові припаси. Небезпечні предмети в нього вилучили, а за скоєне зловмиснику тепер загрожує ув'язнення.

А Київські поліцейські затримали чоловіка, який влаштував стрілянину на ринку. Він був у стані алкогольного сп’яніння.