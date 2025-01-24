Поддельное водительское удостоверение — в Харькове осудили мужчину

Мужчина получает водительское удостоверение. Иллюстративное фото: Freepik

В Харькове мужчина предоставил работникам полиции поддельное водительское удостоверение. Суд решил наказать фигуранта дела, поскольку это не первое его правонарушение.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

В материалах суда указано, что в начале марта 2024 года мужчина заказал себе поддельное водительское удостоверение. Он предоставил дельцам свои анкетные данные, фотокопию паспорта и образец подписи, заплатив за услугу 8000 гривен.

Впоследствии фигурант дела получил фейковый документ через отделение "Новой почты" в Харькове. Он имел серийный номер и реквизиты, которые, по результатам экспертизы, не соответствовали официальным бланкам, находящимся в обращении в Украине.

Уже 17 мая 2024 года во время остановки работниками полиции мужчина, точно зная, что документ является поддельным, предъявил его правоохранителям.

В суде обвиняемый признал свою вину, искренне раскаялся и предоставил объяснения, которые соответствовали установленным фактам дела.

Решение суда

При вынесении приговора суд принял во внимание искреннее раскаяние обвиняемого как обстоятельство, смягчающее наказание, и рецидив преступлений как таковое, отягчающее его.

Согласно решению суда, учитывая совокупность преступлений, был применен принцип поглощения менее строгого наказания более строгим, и обвиняемому назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Однако реальное заключение было заменено на трехлетний испытательный срок, во время которого обвиняемый не должен совершать новых правонарушений и должен придерживаться установленных обязанностей.

Ранее мы писали, что в Одесской области правоохранители задержали женщину, которая организовывала получение водительских прав за взятки.

А на Львовщине женщина пыталась обменять поддельное водительское удостоверение в сервисном центре МВД.