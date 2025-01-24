Підроблене посвідчення водія — у Харкові засудили чоловіка

Чоловік отримує водійське посвідчення. Ілюстративне фото: Freepik

У Харкові чоловік надав працівникам поліції підроблене посвідчення водія. Суд вирішив покарати фігуранта справи, оскільки це не перше його правопорушення.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах суду вказано, що на початку березня 2024 року чоловік замовив собі підроблене посвідчення водія. Він надав ділкам свої анкетні дані, фотокопію паспорта та зразок підпису, сплативши за послугу 8000 гривень.

Згодом фігурант справи отримав фейковий документ через відділення "Нової пошти" у Харкові. Він мав серійний номер і реквізити, які, за результатами експертизи, не відповідали офіційним бланкам, що перебувають в обігу в Україні.

Вже 17 травня 2024 року під час зупинки працівниками поліції чоловік, достеменно знаючи, що документ є підробленим, пред’явив його правоохоронцям.

У суді обвинувачений визнав свою вину, щиро розкаявся та надав пояснення, які відповідали встановленим фактам справи.

Рішення суду

При ухваленні вироку суд взяв до уваги щире каяття обвинуваченого як обставину, що пом’якшує покарання, і рецидив злочинів як таку, що обтяжує його.

Згідно з рішенням суду, враховуючи сукупність злочинів, було застосовано принцип поглинення менш суворого покарання більш суворим, і обвинуваченому призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Однак реальне ув’язнення було замінено на трирічний іспитовий строк, під час якого обвинувачений не повинен вчиняти нових правопорушень і має дотримуватися встановлених обов’язків.

Раніше ми писали, що в Одеській області правоохоронці затримали жінку, яка організовувала отримання водійських прав за хабарі.

А на Львівщині жінка намагалася обміняти підроблене водійське посвідчення в сервісному центрі МВС.