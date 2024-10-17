В Харькове мужчина не явился в ТЦК и выключил телефон

Мужчины на ВВК. Иллюстративное фото: УНИАН

В Харькове мужчину доставили в территориальный центр комплектования и военно-врачебную комиссию в состоянии алкогольного опьянения. После этого он пошел домой, выключил мобильный телефон и не явился в ТЦК, ему присудили тюремный срок.

Об этом говорится в приговоре суда.

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Детали дела

В материале говорится, что мужчину забрали на медкомиссию в состоянии алкогольного опьянения. Через полчаса он сдал анализы и прошел ВВК, после чего получил повестку для явки в учебный центр, однако она осталась в ТЦК. Отмечается, что во время медицинского осмотра мужчина сказал врачам о наличии эпилепсии, однако они не обратили на это внимания.

После этого военнообязанный не пришел на отправку, потому что "по состоянию здоровья не может выполнять воинскую обязанность и не видит себя солдатом".

Кроме того, обвиняемый рассказал, что после МРТ медики сказали, что эпилептические приступы у мужчины связаны с употреблением алкоголя, которые он употребляет примерно дважды в неделю.

На судебное заседание пришла мать обвиняемого в качестве свидетеля. По ее словам, сына забрали в ТЦК, когда он был пьян. Там он прошел ВВК, а затем выключил телефон и не явился в ТЦК.

Также женщина утверждала, что у ее сына приступы эпилепсии начались пять лет назад, после того, как умер его отец. Он обращался к нескольким врачам, в частности, к психиатрической больнице.

Решение суда

После всех показаний суд назначил судебно-психиатрическую экспертизу, которая подтвердила, что мужчина страдает хроническим психическим заболеванием в форме синдрома зависимости впоследствии употребления алкоголя.

"В соответствии со своим психическим состоянием может осознавать свои действия и руководить ими. В период времени, которому соответствует правонарушение, этот человек находился в состоянии вышеуказанного хронического психического заболевания, вне временного расстройства психической деятельности, мог осознавать свои действия и руководить ими и по своему психическому состоянию в применении принудительных мер медицинского характера не нуждается", — говорится в приговоре.

В результате суд решил, что исправление этого лица без изоляции от общества невозможно, поэтому назначил ему заключение и виды трех лет и шести месяцев.

Напомним, во Львовской области солдат пообещал мужчине призывного возраста, что может помочь ему выехать за границу за 6 тысяч долларов. Правоохранители разоблачили организатора схемы, а суд назначил ему семь лет лишения свободы.

Также мы писали, что на Волыни мужчина больной гепатитом проигнорировал боевую повестку от ТЦК. Суд приговорил его к тюремному сроку.