У Харкові чоловік не з'явився до ТЦК та вимкнув телефон

Чолові на ВЛК. Ілюстративне фото: УНІАН

У Харкові чоловіка доставили до територіального центру комплектування і військово-лікарську комісію у стані алкогольного сп'яніння. Після цього він пішов додому, вимкнув мобільний телефон та не з'явився до ТЦК, йому присудили тюремний термін.

Про це йдеться у вироку суду.

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Деталі справи

У матеріалі справи йдеться, що чоловіка забрали на медкомісію у стані алкогольного сп’яніння. За пів години він здав аналізи та пройшов ВЛК після чого отримав повістку для явки до навчального центру, однак вона залишилася у ТЦК. Зазначається, що під час медичного огляду чоловік сказав лікарям про наявність епілепсії, однак ті не звернули на це уваги.

Після цього військовозобов'язаний не прийшов на відправку, бо "за станом здоров’я не може виконувати військовий обов’язок і не бачить себе солдатом".

Крім того, обвинувачений розповів, що після МРТ медики сказали, що епілептичні напади у чоловіка пов’язані з вживанням алкоголю, які він вживає приблизно двічі на тиждень.

На судове засідання прийшла мати обвинуваченого в ролі свідка. За її словами, сина забрали до ТЦК, коли той був п’яним. Там він пройшов ВЛК, а після цього вимкнув телефон та не з’явився до ТЦК.

Також жінка стверджувала, що у її сина приступи епілепсії почалися 5 років тому, після того, як помер його батько. Він звертався до кількох лікарів, зокрема до психіатричної лікарні.

Рішення суду

Після усіх свідчень суд призначив судово-психіатричну експертизу, яка підтвердила, що чоловік страждає на хронічне психічне захворювання у формі синдрому залежності внаслідок вживання алкоголю.

"Відповідно до свого психічного стану може усвідомлювати свої дії та керувати ними. У період часу, якому відповідає правопорушення, цей чоловік перебував у стані вищевказаного хронічного психічного захворювання, поза тимчасового розладу психічної діяльності, міг усвідомлювати свої дії і керувати ними та за своїм психічним станом застосування примусових заходів медичного характеру не потребує", — йдеться у вироку.

В результаті суд вирішив, що виправлення цієї особи без ізоляції від суспільства не можливе, тому призначив йому ув'язнення і виглядів трьох років та шести місяців.

Нагадаємо, на Львівщині солдат пообіцяв чоловіку призовного віку, що може допомогти йому виїхати за кордон за 6 тисяч доларів. Правоохоронці викрили організатора схеми, а суд призначив йому сім років позбавлення волі.

Також ми писали, що на Волині чоловік хворий на гепатит проігнорував бойову повістку від ТЦК. Суд присудив йому тюремний термін.