Избил женщину и получил штраф — как наказали харьковчанина

Заседание суда. Иллюстративное фото: hunden.dk

В Харькове в декабре 2024 года между бывшими супругами возник конфликт, во время которого мужчина нанес женщине удар кулаком в правый висок. Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы, и дело было передано в суд.

Об этом говорится в приговоре суда.

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Детали дела

В материалах дела говорится, что 12 декабря 2024 года между уроженцем Азербайджана, который работает слесарем "Харьковводоканала", и его бывшей женой возник конфликт. Они находились в квартире мужчины и он нанес женщине удар кулаком в висок.

Пострадавшая рассказала, что ссора возникла внезапно из-за неприязненных отношений. Она обратилась в полицию и дело передали в суд.

Решение суда

Харьковский районный суд рассмотрел дело и признал мужчину виновным в нанесении легких телесных повреждений (ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины). Ему назначили штраф в размере 850 гривен.

Напомним, во Львове засудили студентку за избиение мужчины букетом роз. Инцидент произошел из-за ревности, которая спровоцировала конфликт.

Также мы писали, что на Закарпатье в суде вынесли приговор мужчине, который оповещал через Viber о местах раздачи повесток.