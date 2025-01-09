Побив жінку і отримав штраф — як покарали харків'янина

Засідання суду. Ілюстративне фото: hunden.dk

У Харкові в грудні 2024 року між колишнім подружжям виник конфлікт, під час якого чоловік завдав жінці удар кулаком у праву скроню. Постраждала звернулася до правоохоронних органів, і справу було передано до суду.

Про це йдеться у вироку суду.

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Деталі справи

У матеріалах справи йдеться, що 12 грудня 2024 року між уродженцем Азербайджану, який працює слюсарем "Харківводоканалу", та його колишньою дружиною виник конфлікт. Вони перебували у квартирі чоловіка і він завдав жінці удар кулаком у скроню.

Постраждала розповіла, що сварка виникла раптово через неприязні стосунки. Вона звернулась до поліції і справу передали до суду.

Рішення суду

Харківський районний суд розглянув справу і визнав чоловіка винним у нанесенні легких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України). Йому призначили штраф у розмірі 850 гривень.

Нагадаємо, у Львові засудили студентку за побиття чоловіка букетом троянд. Інцидент стався через ревнощі, які спровокували конфлікт.

Також ми писали, що на Закарпатті у суді винесли вирок чоловіку, який сповіщав через Viber про місця роздачі повісток.