Харьковчанин избил незнакомца — его оштрафовали

Судейский молоток. Фото: freepik

В Харькове мужчина набросился и избил незнакомца возле дома потерпевшего. За это суд обязал его уплатить штраф.

Об этом говорится в приговоре суда.

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Детали дела

В апреле 2025 года поздно вечером мужчина начал драку с незнакомцем возле его дома. Из-за личной неприязни нападавший нанес мужчине удар в челюсть, в результате чего он получил синяки на левой щеке и на подбородке.

Решение суда

Рассмотрев все детали, Киевский районный суд признал мужчину виновным в нанесении легких телесных повреждений и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 850 гривен.

Напомним, под Киевом девушки устроили драку в вагоне электрички. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

В то же время в Ровно школьница ударила учителя циркулем. Ей не понравилось, что учитель попросил ее спрятать телефон.