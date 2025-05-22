Харьковчанин избил незнакомца — его оштрафовали

В Харькове мужчина избил незнакомца — как его наказал суд
В Харькове мужчина набросился и избил незнакомца возле дома потерпевшего. За это суд обязал его уплатить штраф.
Об этом говорится в приговоре суда.
Детали дела
В апреле 2025 года поздно вечером мужчина начал драку с незнакомцем возле его дома. Из-за личной неприязни нападавший нанес мужчине удар в челюсть, в результате чего он получил синяки на левой щеке и на подбородке.
Решение суда
Рассмотрев все детали, Киевский районный суд признал мужчину виновным в нанесении легких телесных повреждений и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 850 гривен.
Напомним, под Киевом девушки устроили драку в вагоне электрички. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.
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