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У Харкові чоловік побив незнайомця — як його покарав суд

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Дата публікації: 22 травня 2025 13:36
Харків'янин побив незнайомця — його оштрафували
Суддівський молоток. Фото: freepik

У Харкові чоловік накинувся та побив незнайомця поблизу дому потерпілого. За це суд зобов'язав його сплатити штраф.

Про це йдеться у вироку суду

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Деталі справи

У квітні 2025 року пізно ввечері чоловік почав бійку з незнайомцем біля його дому. Через особисту неприязнь нападник завдав чоловіку удар у щелепу, внаслідок чого він отримав синці на лівій щоці та на підборідді.

Рішення суду

Розглянувши усі деталі, Київський районний суд визнав чоловіка винним у нанесенні легких тілесних ушкоджень та призначив йому покарання у вигляді штрафу розміром 850 гривень. 

Нагадаємо, під Києвом дівчата влаштували бійку у вагоні електрички. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини інциденту.

Водночас у Рівному школярка вдарила вчителя циркулем. Їй не сподобалось, що вчитель попросив її заховати телефон.

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Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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