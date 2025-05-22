Харків'янин побив незнайомця — його оштрафували

У Харкові чоловік побив незнайомця — як його покарав суд
У Харкові чоловік накинувся та побив незнайомця поблизу дому потерпілого. За це суд зобов'язав його сплатити штраф.
Про це йдеться у вироку суду.
Деталі справи
У квітні 2025 року пізно ввечері чоловік почав бійку з незнайомцем біля його дому. Через особисту неприязнь нападник завдав чоловіку удар у щелепу, внаслідок чого він отримав синці на лівій щоці та на підборідді.
Рішення суду
Розглянувши усі деталі, Київський районний суд визнав чоловіка винним у нанесенні легких тілесних ушкоджень та призначив йому покарання у вигляді штрафу розміром 850 гривень.
Нагадаємо, під Києвом дівчата влаштували бійку у вагоні електрички. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини інциденту.
Водночас у Рівному школярка вдарила вчителя циркулем. Їй не сподобалось, що вчитель попросив її заховати телефон.
Читайте Новини.LIVE!