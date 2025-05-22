Харків'янин побив незнайомця — його оштрафували

Суддівський молоток. Фото: freepik

У Харкові чоловік накинувся та побив незнайомця поблизу дому потерпілого. За це суд зобов'язав його сплатити штраф.

Про це йдеться у вироку суду.

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Деталі справи

У квітні 2025 року пізно ввечері чоловік почав бійку з незнайомцем біля його дому. Через особисту неприязнь нападник завдав чоловіку удар у щелепу, внаслідок чого він отримав синці на лівій щоці та на підборідді.

Рішення суду

Розглянувши усі деталі, Київський районний суд визнав чоловіка винним у нанесенні легких тілесних ушкоджень та призначив йому покарання у вигляді штрафу розміром 850 гривень.

Нагадаємо, під Києвом дівчата влаштували бійку у вагоні електрички. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини інциденту.

Водночас у Рівному школярка вдарила вчителя циркулем. Їй не сподобалось, що вчитель попросив її заховати телефон.