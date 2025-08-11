Мужчина избил полицейского в Харькове — суд его наказал

В Харькове мужчина избил полицейского — как его наказал суд
В Харькове пьяный мужчина обругал полицейских и ударил одного из них. За это он получил наказание от суда.
Об этом стало известно из приговора суда.
Детали дела
Согласно материалам дела, 10 июня 2025 года около 22:00 трое полицейских патрулировали по городу с целью проведения профилактических мероприятий. Когда они находились по адресу переулок Шевченковский, 30-А, к ним подошел пьяный мужчина, который начал оскорблять честь и достоинство сотрудников полиции.
После замечаний правоохранителей харьковчанин подошел и ударил одного из них по лицу. Так, полицейский получил синяк на челюсти.
Решение суда
Во время судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся, а его адвокат настоял, чтобы суд принял это во внимание.
Так, Киевский районный суд Харькова признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и назначил ему наказание в виде лишения свободы на два года.
Однако на основании ст. 75 УК Украины обвиняемого освободили от назначенного наказания с испытанием, установив испытательный срок на один год. В течение этого времени мужчина должен:
- периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации;
- сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места жительства, работы;
- не выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом по вопросам пробации.
Напомним, недавно в Киеве судили мужчину, который в ссоре сломал нос знакомому. Суд назначил ему общественные работы и штраф.
Также мы писали, что отец и сын из Прикарпатья напали на работника ТЦК. Они брызнули в глаза военному слезоточивым газом и бросили в него работающую угловую шлифовальную машинку.
Читайте Новини.LIVE!