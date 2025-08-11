Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков В Харькове мужчина избил полицейского — как его наказал суд

В Харькове мужчина избил полицейского — как его наказал суд

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2025 12:21
Мужчина избил полицейского в Харькове — суд его наказал
Судейский молоток. Иллюстративное фото: Судебная власть Украины

В Харькове пьяный мужчина обругал полицейских и ударил одного из них. За это он получил наказание от суда.

Об этом стало известно из приговора суда.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

Согласно материалам дела, 10 июня 2025 года около 22:00 трое полицейских патрулировали по городу с целью проведения профилактических мероприятий. Когда они находились по адресу переулок Шевченковский, 30-А, к ним подошел пьяный мужчина, который начал оскорблять честь и достоинство сотрудников полиции.

После замечаний правоохранителей харьковчанин подошел и ударил одного из них по лицу. Так, полицейский получил синяк на челюсти.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся, а его адвокат настоял, чтобы суд принял это во внимание.

Так, Киевский районный суд Харькова признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и назначил ему наказание в виде лишения свободы на два года.

Однако на основании ст. 75 УК Украины обвиняемого освободили от назначенного наказания с испытанием, установив испытательный срок на один год. В течение этого времени мужчина должен:

  • периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации;
  • сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места жительства, работы;
  • не выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом по вопросам пробации.

Напомним, недавно в Киеве судили мужчину, который в ссоре сломал нос знакомому. Суд назначил ему общественные работы и штраф.

Также мы писали, что отец и сын из Прикарпатья напали на работника ТЦК. Они брызнули в глаза военному слезоточивым газом и бросили в него работающую угловую шлифовальную машинку.

драка суд Харьков полиция судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации