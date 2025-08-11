Чоловік побив поліцейського у Харкові — суд його покарав

У Харкові чоловік побив поліцейського — як його покарав суд
У Харкові п'яний чоловік облаяв поліцейських та вдарив одного з них. За це він отримав покарання від суду.
Про це стало відомо з вироку суду.
Деталі справи
Згідно з матеріалами справи, 10 червня 2025 року близько 22:00 троє поліцейських патрулювали містом з метою проведення профілактичних заходів. Коли вони перебували за адресою провулок Шевченківський, 30-А, до них підійшов п'яний чоловік, який почав ображати честь та гідність співробітників поліції.
Після зауважень правоохоронців харків'янин підійшов і вдарив одного з них по обличчю. Так поліцейський отримав синець на щелепі.
Рішення суду
Під час судового засідання обвинувачений повністю визнав свою провину та розкаявся, а його адвокат наполіг, аби суд взяв це до уваги.
Так, Київський районний суд Харкова визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на два роки.
Однак на підставі ст. 75 КК України обвинуваченого звільнили від призначеного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк на один рік. Упродовж цього часу чоловік повинен:
- періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;
- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи;
- не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.
