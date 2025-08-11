Чоловік побив поліцейського у Харкові — суд його покарав

Суддівський молоток. Ілюстративне фото: Судова влада України

У Харкові п'яний чоловік облаяв поліцейських та вдарив одного з них. За це він отримав покарання від суду.

Про це стало відомо з вироку суду.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, 10 червня 2025 року близько 22:00 троє поліцейських патрулювали містом з метою проведення профілактичних заходів. Коли вони перебували за адресою провулок Шевченківський, 30-А, до них підійшов п'яний чоловік, який почав ображати честь та гідність співробітників поліції.

Після зауважень правоохоронців харків'янин підійшов і вдарив одного з них по обличчю. Так поліцейський отримав синець на щелепі.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений повністю визнав свою провину та розкаявся, а його адвокат наполіг, аби суд взяв це до уваги.

Так, Київський районний суд Харкова визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на два роки.

Однак на підставі ст. 75 КК України обвинуваченого звільнили від призначеного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк на один рік. Упродовж цього часу чоловік повинен:

періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи;

не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Нагадаємо, нещодавно у Києві судили чоловіка, який у сварці зламав носа знайомому. Суд призначив йому громадські роботи та штраф.

Також ми писали, що батько і син із Прикарпаття напали на працівника ТЦК. Вони бризнули у вічі військовому сльозогінним газом і кинули у нього кутову шліфувальну машинку.