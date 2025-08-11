Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків У Харкові чоловік побив поліцейського — як його покарав суд

У Харкові чоловік побив поліцейського — як його покарав суд

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2025 12:21
Чоловік побив поліцейського у Харкові — суд його покарав
Суддівський молоток. Ілюстративне фото: Судова влада України

У Харкові п'яний чоловік облаяв поліцейських та вдарив одного з них. За це він отримав покарання від суду.

Про це стало відомо з вироку суду

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, 10 червня 2025 року близько 22:00 троє поліцейських патрулювали містом з метою проведення профілактичних заходів. Коли вони перебували за адресою провулок Шевченківський, 30-А, до них підійшов п'яний чоловік, який почав ображати честь та гідність співробітників поліції.

Після зауважень правоохоронців харків'янин підійшов і вдарив одного з них по обличчю. Так поліцейський отримав синець на щелепі. 

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений повністю визнав свою провину та розкаявся, а його адвокат наполіг, аби суд взяв це до уваги.

Так, Київський районний суд Харкова визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на два роки. 

Однак на підставі ст. 75 КК України обвинуваченого звільнили від призначеного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк на один рік. Упродовж цього часу чоловік повинен:

  • періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;
  • повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи;
  • не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Нагадаємо, нещодавно у Києві судили чоловіка, який у сварці зламав носа знайомому. Суд призначив йому громадські роботи та штраф. 

Також ми писали, що батько і син із Прикарпаття напали на працівника ТЦК. Вони бризнули у вічі військовому сльозогінним газом і кинули у нього кутову шліфувальну машинку.

бійка суд Харків поліція судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації