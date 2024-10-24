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В Харькове мужчина проигнорировал боевую повестку — как его наказал суд

24 октября 2024 01:32
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Как суд наказал жителя Харькова за уклонение от мобилизации
Заседание суда. Фото иллюстративное: poltava.to
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

В Харькове местный житель прошел военно-врачебную комиссию (ВВК) и получил боевую повестку. Однако мужчина решил проигнорировать ее, за что суд наказал его, лишив свободы.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В материалах дела сказано, что в июле 2023 года мужчина прошел ВВК, которая признала его пригодным для службы. В тот же день он получил повестку с требованием прибыть в ТЦК и СП для направления в воинскую часть, однако избежал этого.

Во время судебного разбирательства обвиняемый своей вины не признал. Он заявил, что сотрудники ТЦК не представились и применили физическое принуждение, чтобы силой посадить его в автобус. После этого он попал в здание ТЦК и ему выписали повестку. По словам мужчины, он прошел ВВК за 15 минут, его не спрашивали об имеющихся заболеваниях, а затем выписали новую повестку с требованием появиться 11.07.2023 в 9:00. Однако в тот день он ушел на работу, поскольку "нужно кормить семью". В правоохранительные органы с жалобой на действия ТЦК мужчина не обращался, и медицинские документы для ВВК тоже не предоставлял.

Жена обвиняемого сообщила, что работает в детском саду, который временно закрыт. По ее словам, мужчина обеспечивает семью и воспитывает двоих несовершеннолетних детей. Она также подчеркнула, что является христианкой и выступает против того, чтобы ее муж, как единственный кормилец семьи, принимал оружие в руки и участвовал в боевых действиях. Женщина отметила, что мужчине уже 52 года, а в детстве он перенес туберкулез и другие заболевания, которые, по ее словам, делают невозможным прохождение военной службы.

Решение суда

Ленинский райсуд города (название суда недекоммунизировано) признал мужчину виновным по статье 366 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде трех лет заключения.

Напомним, что в Лубнах Полтавской области семейный врач после прохождения ВВК не явился за повесткой. За уклонение от военного призыва во время мобилизации мужчина был привлечен к уголовной ответственности.

Также мы писали, что житель Кременчуга Полтавской области отказался от военного призыва после прохождения ВВК. Нарушителя привлекли к уголовной ответственности.

суд Харьков судебные решения ТЦК и СП мобилизация война в Украине

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