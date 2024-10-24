Як суд покарав жителя Харкова за ухилення від мобілізації

Засідання суду. Фото ілюстративне: poltava.to

У Харкові місцевий житель пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК) та отримав бойову повістку. Однак чоловік вирішив проігнорувати її, за що суд покарав його, позбавивши волі.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах справи вказано, що в липні 2023 року чоловік пройшов ВЛК, яка визнала його придатним для служби. Того ж дня він отримав повістку з вимогою прибути до ТЦК та СП для направлення у військову частину, проте уникнув цього.

Під час судового розгляду обвинувачений своєї провини не визнав. Він заявив, що співробітники ТЦК не представились та застосували фізичний примус, щоб силоміць посадити його в автобус. Після цього він потрапив до будівлі ТЦК і йому виписали повістку. За словами чоловіка, він пройшов ВЛК за 15 хвилин, його не запитували про наявні захворювання, а потім виписали нову повістку з вимогою з’явитися 11.07.2023 о 9:00. Однак того дня він пішов на роботу, оскільки "потрібно годувати сім’ю". До правоохоронних органів зі скаргою на дії ТЦК чоловік не звертався і медичні документи для ВЛК не надавав.

Дружина обвинуваченого повідомила, що працює у дитячому садку, який наразі тимчасово закритий. За її словами, чоловік забезпечує сім’ю та виховує двох неповнолітніх дітей. Вона також наголосила, що є християнкою і виступає проти того, щоб її чоловік, як єдиний годувальник родини, брав зброю до рук та брав участь у бойових діях. Жінка зазначила, що чоловіку вже 52 роки, а в дитинстві він переніс туберкульоз та інші захворювання, які, за її словами, унеможливлюють проходження військової служби.

Рішення суду

Ленінський райсуд міста (назва суду недекомунізована) визнав чоловіка винним за статтею 366 Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у вигляді трьох років ув'язнення.

Нагадаємо, що у Лубнах Полтавської області сімейний лікар після проходження ВЛК не з'явився за повісткою. За ухилення від військового призову під час мобілізації чоловіка притягнули до кримінальної відповідальності.

Також ми писали, що житель міста Кременчук Полтавської області відмовився від військового призову після проходження ВЛК. Порушника притягнули до кримінальної відповідальності.