Не пришел по повестке — в Харькове судили уклониста

Молоток судьи. Фото: Pexels

В Харькове судили мужчину, не явившегося за повесткой в ТЦК и СП. Он заявил, что плохо себя чувствовал, поэтому не смог прийти.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В Харькове мужчина получил повестку и прошел ВВК. Его сочли годным к прохождению военной службы. В дальнейшем мужчине вручили боевую повестку, однако в установленное время он не явился на пункт сбора. Как отмечается в решении суда, мужчина не имел права на отсрочку и не прибыл за повесткой без уважительных причин.

Во время суда мужчина свою вину признал частично. Он объяснил, что действительно получил повестку для уточнения своих данных и на следующий день пришел в ТЦК и СП, где получил направление на прохождение военно-врачебной комиссии. Как отмечает обвиняемый, во время прохождения ВВК он сообщал врачам о проблемах со здоровьем, однако он был признан годным. Мужчина подчеркнул, что не явился за повесткой, поскольку плохо себя чувствовал.

Решение суда

Суд решил признать мужчину виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 336 УК Украины. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на три года.

Напомним, в Днепропетровской области судили мужчину, который уклонился от призыва на военную службу во время мобилизации. Обвиняемый не поставил подпись под боевой повесткой, хотя в ТЦК его предупредили о последствиях.

В Ровенской области мужчина отказался от получения повестки. Суд рассмотрел дело и назначил ему наказание.