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У Харкові чоловік проігнорував бойову повістку — що вирішив суд

24 листопада 2024 23:21
Ольга Антоновська - редактор
Не прийшов за повісткою — у Харкові судили ухилянта
Молоток судді. Фото: Pexels
Ольга Антоновська - редактор

У Харкові судили чоловіка, який не з'явився за повісткою в ТЦК та СП. Він заявив, що погано почував себе, тому не зміг прийти.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У Харкові чоловік отримав повістку та пройшов ВЛК. Його визнали придатним до проходження військової служби. Надалі чоловікові вручили бойову повістку, однак у визначений час він не з'явився на пункт збору. Як зазначається у рішенні суду, чоловік не мав права на відстрочку та не прибув за повісткою без поважних причин.

Під час суду чоловік свою провину визнав частково. Він пояснив, що дійсно отримав повістку для уточнення своїх даних та наступного дня прийшов до ТЦК та СП, де отримав направлення на проходження військово-лікарської комісії. Як зазначає обвинувачений, під час проходження ВЛК він повідомляв лікарів про проблеми зі здоров'ям, однак його визнали придатним. Чоловік наголосив, що не з'явився за повісткою, оскільки погано себе почував.

Рішення суду

Суд вирішив визнати чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ст. 336 КК України. Йому призначили покарання у виді позбавлення волі строком на три роки.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині судили чоловіка, який ухилився від призову на військову службу під час мобілізації. Обвинувачений не поставив підпис під бойовою повісткою, хоча у ТЦК його попередили про наслідки. 

У Рівненській області чоловік відмовився від отримання повістки. Суд розглянув справу та призначив йому покарання.

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