ТЦК в Харькове — мужчина на автомобиле сбил работников военкомата, есть ранены

В Харькове мужчина протаранил работников ТЦК — есть пострадавшие
В Харькове мужчина наехал на автомобиле и травмировал работников Территориального центра комплектования (ТЦК). В результате инцидента есть пострадавшие.
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского ОТЦК и СП.
Наезд на работников ТЦК
В ТЦК отметили, что находившийся за рулем автомобиля мужчина отказался показать свои военно-учетные документы для проверки.
"Потом этот гражданин начал опасно маневрировать на автомобиле, повредил несколько машин группы оповещения и совершил наезд на людей, травмировав троих военнослужащих", — говорится в сообщении.
Сообщается, что мужчина был задержан на месте, а травмированным оказывается медицинская помощь.
"Правонарушитель вел прямую трансляцию в социальной сети отдельных эпизодов спровоцированного им конфликта с вероятной целью дискредитации военнослужащих и процесса мобилизации", — считают в военкомате.
Напомним, киевские суды уже вынесли семь приговоров в отношении мужчин, уклонившихся от призыва на военную службу. С начала года следователи направили в суд уже 26 уголовных введений.
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