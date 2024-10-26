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В Харькове мужчина протаранил работников ТЦК — есть пострадавшие

26 октября 2024 12:30
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
ТЦК в Харькове — мужчина на автомобиле сбил работников военкомата, есть ранены
Работники ТЦК выдают повестку. Иллюстративное фото: скриншот с видео
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В Харькове мужчина наехал на автомобиле и травмировал работников Территориального центра комплектования (ТЦК). В результате инцидента есть пострадавшие.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского ОТЦК и СП.

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Наезд на работников ТЦК

В ТЦК отметили, что находившийся за рулем автомобиля мужчина отказался показать свои военно-учетные документы для проверки.

"Потом этот гражданин начал опасно маневрировать на автомобиле, повредил несколько машин группы оповещения и совершил наезд на людей, травмировав троих военнослужащих", — говорится в сообщении.

Сообщается, что мужчина был задержан на месте, а травмированным оказывается медицинская помощь.

"Правонарушитель вел прямую трансляцию в социальной сети отдельных эпизодов спровоцированного им конфликта с вероятной целью дискредитации военнослужащих и процесса мобилизации", — считают в военкомате.

Скандал по ТЦК в Харькове
Сообщение ТЦК в Facebook

Напомним, киевские суды уже вынесли семь приговоров в отношении мужчин, уклонившихся от призыва на военную службу. С начала года следователи направили в суд уже 26 уголовных введений.

Также мы писали, что в ТЦК придумали способ вызвать не повестками.

Харьков ТЦК и СП военнообязанные мобилизация ДТП военкомат

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