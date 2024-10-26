ТЦК у Харкові — чоловік автомобілем збив працівників військкомату, є поранені

Працівники ТЦК видають повістку. Ілюстративне фото: скриншот з відео

У Харкові чоловік наїхав автомобілем і травмував працівників Територіального центру комплектування (ТЦК). У результаті інциденту є постраждалі.

Про це повідомили у пресслужбі Харківського ОТЦК та СП.

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У ТЦК зазначили, чоловік, який перебував за кермом автомобіля відмовився показати свої військово-облікові документи для перевірки.

"Потім цей громадянин розпочав небезпечно маневрувати на автомобілі, пошкодив декілька автомашин групи оповіщення та здійснив наїзд на людей, травмувавши трьох військовослужбовців", — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що чоловіка було затримано на місці, а травмованим надається медична допомога.

"Правопорушник вів пряму трансляцію у соціальній мережі окремих епізодів спровокованого ним конфлікту з вірогідною метою дискредитації військовослужбовців та процесу мобілізації", — вважають у військкоматі.

Повідомлення ТЦК у Facebook

Нагадаємо, київські суди вже винесли сім вироків щодо чоловіків, які ухились від призову на військову службу. З початку року слідчі направили до суду вже 26 кримінальних впроваджень.

Також ми писали, що у ТЦК вигадали спосіб викликати не повістками.