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Главная Харьков В Харькове мужчина сжег военную машину — что решил суд

В Харькове мужчина сжег военную машину — что решил суд

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Дата публикации 25 июня 2025 03:32
В Харькове поджигатель уничтожил машину военного — что решил суд
Горит автомобиль. Фото иллюстративное: ГСЧС Украины
Ключові моменти Детали дела Решение суда

В Салтовском районе Харькова мужчина поджег автомобиль военнослужащего. За уничтожение машины ему обещали заплатить.

Об этом говорится в приговоре, который Салтовский районный суд города Харькова принял 16 июня.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, фигурант ночью 16 августа 2024 года облил жидкостью для разжигания огня и поджег автомобиль Mitsubishi Carisma, который был похож на военный. Мужчина действовал по заданию куратора из Telegram-канала. Тот обещал заплатить ему полторы тысячи долларов. Своими действиями поджигатель нанес владельцу автомобиля ущерб более чем на 50 тысяч гривен.

Днем 18 августа 2024 года мужчина хотел поджечь в том же районе города Volkswagen Transporter T4, но не успел, потому что его разоблачили и задержали полицейские.

Решение суда

Нарушителя признали виновным. За содеянное он проведет 6,5 года в тюрьме, должен заплатить более 51 тысячи гривен в качестве компенсации морального вреда, а также компенсировать судебные экспертизы.

Напомним, в Одессе военнослужащий украл велосипед. За это его приговорили к лишению свободы и оштрафовали.

Также мы сообщали, что военнослужащего из Прикарпатья уволят со службы. Мужчина будет ухаживать за женой, которая имеет третью группу инвалидности.

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Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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