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Головна Харків У Харкові чоловік спалив військову автівку — що вирішив суд

У Харкові чоловік спалив військову автівку — що вирішив суд

Ua en ru
Дата публікації: 25 червня 2025 03:32
У Харкові підпалювач знищив автівку військового — що вирішив суд
Горить автомобіль. Фото ілюстративне: ДСНС України
Ключові моменти Деталі справи Рішення суду

У Салтівському районі Харкова чоловік підпалив автомобіль військовослужбовця. За знищення автівки йому обіцяли заплатити.

Про це йдеться у вироку, який Салтівський районний суд міста Харкова ухвалив 16 червня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, фігурант уночі 16 серпня 2024 року облив рідиною для розпалювання вогню та підпалив автомобіль Mitsubishi Carisma, який був схожий на військовий. Чоловік діяв за завданням куратора з Telegram-каналу. Той обіцяв заплатити йому півтори тисячі доларів. Своїми діями підпалювач завдав власнику автівки збитків на понад 50 тисяч гривень.

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Удень 18 серпня 2024 року чоловік хотів підпалити в тому ж районі міста Volkswagen Transporter T4, але не встиг, бо його викрили й затримали поліцейські.

Рішення суду

Порушника визнали винним. За вчинене він проведе 6,5 року у в'язниці, має сплатити понад 51 тисячу гривень в якості компенсації моральної шкоди, а також компенсувати судові експертизи.

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Нагадаємо, в Одесі військовослужбовець украв велосипед. За це його засудили до позбавлення волі та оштрафували.

Також ми повідомляли, що військовослужбовця із Прикарпаття звільнять зі служби. Чоловік доглядатиме за дружиною, яка має третю групу інвалідності.

суд Харків правосуддя підпал судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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