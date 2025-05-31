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В Харькове мужчина в форме устроил стрельбу

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Дата публикации 31 мая 2025 18:57
В Харькове мужчина в форме открыл стрельбу возле детской площадки
Полицейские. Фото: Новини.LIVE

В Харькове мужчина в военной форме в субботу, 31 мая, устроил стрельбу. Инцидент произошел возле детской площадки.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Неизвестный достал автомат и открыл стрельбу. К счастью, люди не пострадали.

Местные предполагают, что мужчина мог быть под действием каких-то препаратов. Правоохранители уже задержали фигуранта.

Пока официальной информации не было.

Напомним, в Харькове военный устроил стрельбу, поскольку подростки назвали его "ТЦКашником".

Ранее возле жилого дома в Днепровском районе Киева произошла стрельба.

оружие Харьков стрельба полиция военная форма
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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