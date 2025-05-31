В Харькове мужчина в форме открыл стрельбу возле детской площадки

В Харькове мужчина в форме устроил стрельбу
Полицейские. Фото: Новини.LIVE
В Харькове мужчина в военной форме в субботу, 31 мая, устроил стрельбу. Инцидент произошел возле детской площадки.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
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Стрельба в Харькове 31 мая
Неизвестный достал автомат и открыл стрельбу. К счастью, люди не пострадали.
Местные предполагают, что мужчина мог быть под действием каких-то препаратов. Правоохранители уже задержали фигуранта.
Пока официальной информации не было.
Напомним, в Харькове военный устроил стрельбу, поскольку подростки назвали его "ТЦКашником".
Ранее возле жилого дома в Днепровском районе Киева произошла стрельба.
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