У Харкові чоловік у формі відкрив стрілянину біля дитячого майданчика

Поліцейські. Фото: Новини.LIVE

У Харкові чоловік у військовій формі у суботу, 31 травня, влаштував стрілянину. Інцидент стався біля дитячого майданчика.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Стрілянина в Харкові 31 травня

Невідомий дістав автомат та відкрив стрілянину. На щастя, люди не постраждали.

Місцеві припускають, що чоловік міг бути під дією якихось препаратів. Правоохоронці вже затримали фігуранта.

Поки офіційної інформації не було.

Нагадаємо, у Харкові військовий влаштував стрілянину, оскільки підлітки назвали його "ТЦКашником".

Раніше біля житлового будинку у Дніпровському районі Києва сталася стрілянина.