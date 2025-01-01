Мужчина похитил коллегу ради денег — как его наказал суд

Заседание суда. Иллюстративное фото: Freepik

В Харькове мужчина организовал преступную группу, чтобы похитить своего коллегу по работе и завладеть его деньгами. Суд вынес ему наказание.

Об этом говорится в приговоре суда.

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Детали дела

Как известно, мужчина знал, что его коллега по работе имеет на банковской карте значительную сумму денег и хотел ими завладеть. Для того чтобы ему удалось получить желаемое, он привлек к делу своих знакомых, с которыми вместе сидел в тюрьме. Преступная группа придумала план и похитила мужчину.

Они вывезли его в лесополосу, сняли одежду, ведь на улице было холодно, и нанесли ему сильные удары по всему телу. Когда потерпевший потерял сознание, нападавшие не остановились, а наоборот — еще больше стали избивать мужчину, чтобы он сказал пин-код от своей карты. От полученных травм он скончался.

Решение суда

Харьковский районный суд Харьковской области квалифицирует действия обвиняемого как умышленное убийство. Во время суда он полностью признал свою вину и объяснил, что действительно совершил инкриминируемые ему преступления. Так, обвиняемый должен возместить 6 997 гривен гражданского иска и 500 тысяч морального вреда для лица, которое его подало. Кроме того, суд вынес ему наказание в виде содержания под стражей и обязал изолировать от общества.

Напомним, в Киеве женщина ограбила магазин в ломбарде. Она признана виновной, но назначенное наказание было изменено на испытательный срок.

Также мы писали, что в Закарпатье судили мужчину, который пытался перевезти за границу 27 мужчин.