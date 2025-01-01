Чоловік викрав колегу заради грошей — як його покарав суд

Засідання суду. Ілюстративне фото: Freepik

У Харкові чоловік організував злочинну групу, аби викрасти свого колегу по роботі та заволодіти його грошима. Суд виніс йому покарання.

Про це йдеться у вироку суду.

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Деталі справи

Як відомо, чоловік знав, що його колега по роботі має на банківській картці значну суму грошей і хотів ними заволодіти. Для того, аби йому вдалося отримати бажане, він залучив до справи своїх знайомих, з якими разом сидів у в'язниці. Злочинна група вигадала план і викрала чоловіка.

Вони вивезли його у лісосмугу, зняли одяг, адже на вулиці було холодно, та завдали йому сильних ударів по всьому тілу. Коли потерпілий втратив свідомість, нападники не зупинилися, а навпаки — ще більше почали бити чоловіка, аби він сказав пін-код від своєї картки. Від отриманих травм він помер.

Рішення суду

Харківський районний суд Харківської області кваліфікує дії обвинуваченого як умисне вбивство. Під час суду він повністю визнав свою провину та пояснив, що дійсно вчинив злочини, які йому інкриміновано. Так, обвинувачений має відшкодувати 6 997 гривень цивільного позову та 500 тисяч моральної шкоди для особи, яка його подала. Крім того, суд виніс йому покарання у вигляді тримання під вартою та зобов'язав ізолювати від суспільства.

Нагадаємо, у Києві жінка пограбувала магазин в ломбарді. Її визнано винною, але призначене покарання було змінено на випробувальний термін.

Також ми писали, що на Закарпатті судили чоловіка, який намагався перевезти за кордон 27 чоловіків.