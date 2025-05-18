В Харькове мужчина покончил с собой на территории ТЦК — что известно

В Харькове мужчина выпрыгнул из окна на территории ТЦК
В Харькове, по предварительной информации, 39-летний мужчина покончил жизнь самоубийством на территории территориального центра комплектования. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства смерти.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковской области в Telegram в воскресенье, 18 мая.
Смерть мужчины на территории ТЦК
В полиции отмечают, что инцидент произошел еще 12 мая. По предварительной информации, мужчина выпрыгнул из окна третьего этажа. На месте работала следственно-оперативная группа полиции и эксперты.
"В ходе осмотра тела признаков насильственной смерти не обнаружено, кроме травм, полученных в результате падения с высоты", — говорится в сообщении.
Правоохранители открыли уголовное производство по факту самоубийства.
"Для проверки действий работников РТЦК и СП материалы направлены в Государственное бюро расследований. Расследование продолжается", — добавили в полиции.
Напомним, в Одесской области в учебном батальоне Подольского района нашли тело военного, который, вероятно, совершил самоубийство.
Ранее в Хмельницком ТЦК мужчина совершил самоубийство во время прохождения военно-врачебной комиссии.
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