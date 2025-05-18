В Харькове мужчина покончил с собой на территории ТЦК — что известно

Полицейские. Фото иллюстративное: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Харькове, по предварительной информации, 39-летний мужчина покончил жизнь самоубийством на территории территориального центра комплектования. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства смерти.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковской области в Telegram в воскресенье, 18 мая.

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В полиции отмечают, что инцидент произошел еще 12 мая. По предварительной информации, мужчина выпрыгнул из окна третьего этажа. На месте работала следственно-оперативная группа полиции и эксперты.

"В ходе осмотра тела признаков насильственной смерти не обнаружено, кроме травм, полученных в результате падения с высоты", — говорится в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту самоубийства.

"Для проверки действий работников РТЦК и СП материалы направлены в Государственное бюро расследований. Расследование продолжается", — добавили в полиции.

Пост полиции Харьковской области. Фото: скриншот

Напомним, в Одесской области в учебном батальоне Подольского района нашли тело военного, который, вероятно, совершил самоубийство.

Ранее в Хмельницком ТЦК мужчина совершил самоубийство во время прохождения военно-врачебной комиссии.