У Харкові чоловік наклав на себе руки на території ТЦК — що відомо

У Харкові чоловік вистрибнув з вікна на території ТЦК
У Харкові, за попередньою інформацією, 39-річний чоловік покінчив життя самогубством на території територіального центру комплектування. Наразі правоохоронці зʼясовують обставини смерті.
Про це повідомила пресслужба поліції Харківської області у Telegram у неділю, 18 травня.
Смерть чоловіка на території ТЦК
У поліції зазначають, що інцидент стався ще 12 травня. За попередньою інформацією, чоловік вистрибнув з вікна третього поверху. На місці працювала слідчо-оперативна група поліції та експерти.
"Під час огляду тіла ознак насильницької смерті не виявлено, окрім травм, отриманих у результаті падіння з висоти", — йдеться у повідомленні.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом самогубства.
"Для перевірки дій працівників РТЦК та СП матеріали направлено до Державного бюро розслідувань. Розслідування триває", — додали в поліції.
Нагадаємо, в Одеській області в навчальному батальйоні Подільського району знайшли тіло військового, який, ймовірно, вчинив самогубство.
Раніше у Хмельницькому ТЦК чоловік скоїв самогубство під час проходження військово-лікарської комісії.
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