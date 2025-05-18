У Харкові чоловік наклав на себе руки на території ТЦК — що відомо

Поліцейські. Фото ілюстративне: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Харкові, за попередньою інформацією, 39-річний чоловік покінчив життя самогубством на території територіального центру комплектування. Наразі правоохоронці зʼясовують обставини смерті.

Про це повідомила пресслужба поліції Харківської області у Telegram у неділю, 18 травня.

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Смерть чоловіка на території ТЦК

У поліції зазначають, що інцидент стався ще 12 травня. За попередньою інформацією, чоловік вистрибнув з вікна третього поверху. На місці працювала слідчо-оперативна група поліції та експерти.

"Під час огляду тіла ознак насильницької смерті не виявлено, окрім травм, отриманих у результаті падіння з висоти", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом самогубства.

"Для перевірки дій працівників РТЦК та СП матеріали направлено до Державного бюро розслідувань. Розслідування триває", — додали в поліції.

Допис поліції Харківської області. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Одеській області в навчальному батальйоні Подільського району знайшли тіло військового, який, ймовірно, вчинив самогубство.

Раніше у Хмельницькому ТЦК чоловік скоїв самогубство під час проходження військово-лікарської комісії.