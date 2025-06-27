Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрВкусКиноНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков В Харькове мужчина выстрелил в грудь прохожему — как наказал суд

В Харькове мужчина выстрелил в грудь прохожему — как наказал суд

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2025 14:37
Харьковчанин получил условный срок за выстрел из пневматического пистолета
Пистолет. Фото: Pixabay
Ключові моменти Мужчина выстрелил из пневматического оружия из-за конфликта

Салтовский районный суд Харькова признал виновным местного жителя в хулиганстве. Обвиняемый выстрелил из пневматического пистолета в мужчину, который конфликтовал с его отцом.

Об этом стало известно из судебного приговора, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

Реклама
Читайте также:

Мужчина выстрелил из пневматического оружия из-за конфликта

Согласно материалам дела, возвращаясь домой, обвиняемый стал свидетелем словесного спора между своим отцом, который находился на балконе, и неизвестным мужчиной возле автомобиля марки Seat.

Он расспросил у отца, почему произошел конфликт и когда услышал угрозы в свой адрес, мужчина достал из сумки пневматический пистолет ПМ 49 и произвел выстрел в грудь потерпевшего на расстоянии около двух метров. В результате потерпевший получил легкое телесное повреждение.

После инцидента обвиняемый покинул место происшествия. Во время следствия он признал свою вину полностью, объяснив, что имел целью лишь запугать потерпевшего и не имел намерения нанести вред. Также он сообщил, что был в состоянии алкогольного опьянения после употребления спиртного вместе с отцом. По словам обвиняемого, оружие он носил после нападения на него в 2023 году.

Потерпевший в суд не явился, не выдвигал никаких претензий и не подавал гражданского иска. Суд учел искреннее раскаяние обвиняемого как смягчающее обстоятельство, а пребывание в состоянии опьянения — как отягчающее. Также суд обратил внимание на то, что мужчина не имеет судимостей, не состоит на учете у психиатра или нарколога, официально не работает.

В результате суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы, но освободил от его отбывания с испытательным сроком на два года. Осужденного обязали сообщать в орган пробации об изменении места жительства, появляться для регистрации и не выезжать за пределы Украины без разрешения.

Кроме того, суд взыскал с обвиняемого 1514,56 грн за проведение судебно-баллистической экспертизы. Арест, наложенный ранее на пистолет, нож и сопутствующие предметы, был отменен — вещи должны быть возвращены владельцу.

Напомним, на Житомирщине суд наказал военнослужащего, который предал государство и перешел на сторону оккупантов.

Также вчера, 26 июня, во время рассмотрения судебного дела об убийстве языковеда Ирины Фарион, выяснилось, что у подозреваемого Вячеслава Зинченко на телефоне был провокационный контент.

суд Харьков нападение стрельба конфликт судебные решения
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации