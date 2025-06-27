Харьковчанин получил условный срок за выстрел из пневматического пистолета

Пистолет. Фото: Pixabay

Салтовский районный суд Харькова признал виновным местного жителя в хулиганстве. Обвиняемый выстрелил из пневматического пистолета в мужчину, который конфликтовал с его отцом.

Об этом стало известно из судебного приговора, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

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Согласно материалам дела, возвращаясь домой, обвиняемый стал свидетелем словесного спора между своим отцом, который находился на балконе, и неизвестным мужчиной возле автомобиля марки Seat.

Он расспросил у отца, почему произошел конфликт и когда услышал угрозы в свой адрес, мужчина достал из сумки пневматический пистолет ПМ 49 и произвел выстрел в грудь потерпевшего на расстоянии около двух метров. В результате потерпевший получил легкое телесное повреждение.

После инцидента обвиняемый покинул место происшествия. Во время следствия он признал свою вину полностью, объяснив, что имел целью лишь запугать потерпевшего и не имел намерения нанести вред. Также он сообщил, что был в состоянии алкогольного опьянения после употребления спиртного вместе с отцом. По словам обвиняемого, оружие он носил после нападения на него в 2023 году.

Потерпевший в суд не явился, не выдвигал никаких претензий и не подавал гражданского иска. Суд учел искреннее раскаяние обвиняемого как смягчающее обстоятельство, а пребывание в состоянии опьянения — как отягчающее. Также суд обратил внимание на то, что мужчина не имеет судимостей, не состоит на учете у психиатра или нарколога, официально не работает.

В результате суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы, но освободил от его отбывания с испытательным сроком на два года. Осужденного обязали сообщать в орган пробации об изменении места жительства, появляться для регистрации и не выезжать за пределы Украины без разрешения.

Кроме того, суд взыскал с обвиняемого 1514,56 грн за проведение судебно-баллистической экспертизы. Арест, наложенный ранее на пистолет, нож и сопутствующие предметы, был отменен — вещи должны быть возвращены владельцу.

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