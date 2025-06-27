Харків’янин отримав умовний строк за постріл із пневматичного пістолета

Пістолет. Фото: Pixabay

Салтівський районний суд Харкова визнав винним місцевого жителя у хуліганстві. Обвинувачений вистрілив із пневматичного пістолета у чоловіка, який конфліктував з його батьком.

Про це стало відомо із судового вироку, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Чоловік вистрілив з пневматичної зброї через конфлікт

Згідно з матеріалами справи, повертаючись додому, обвинувачений став свідком словесної суперечки між своїм батьком, що перебував на балконі, та невідомим чоловіком біля автомобіля марки Seat.

Він розпитав у батька, чому стався конфлікт і коли почув погрози на свою адресу, чоловік дістав із сумки пневматичний пістолет ПМ 49 і здійснив постріл у груди потерпілого на відстані близько двох метрів. У результаті потерпілий отримав легке тілесне ушкодження.

Після інциденту обвинувачений залишив місце події. Під час слідства він визнав свою вину повністю, пояснивши, що мав на меті лише залякати потерпілого та не мав наміру завдати шкоди. Також він повідомив, що був у стані алкогольного сп’яніння після вживання спиртного разом із батьком. Зі слів обвинуваченого, зброю він носив після нападу на нього у 2023 році.

Потерпілий у суд не з’явився, не висував жодних претензій і не подавав цивільного позову. Суд врахував щире каяття обвинуваченого як пом’якшувальну обставину, а перебування в стані сп’яніння — як обтяжувальну. Також суд звернув увагу на те, що чоловік не має судимостей, не перебуває на обліках у психіатра чи нарколога, офіційно не працює.

У результаті суд призначив йому покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі, але звільнив від його відбування з випробувальним терміном на два роки. Засудженого зобов’язали повідомляти орган пробації про зміну місця проживання, з’являтися для реєстрації та не виїжджати за межі України без дозволу.

Окрім того, суд стягнув з обвинуваченого 1514,56 грн за проведення судово-балістичної експертизи. Арешт, накладений раніше на пістолет, ніж і супутні предмети, було скасовано — речі мають бути повернуті власнику.

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