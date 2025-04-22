В Харькове мужчина обворовал женщину — что решил суд

Судья принимает решение. Фото: LexInform

В Харькове мужчина украл телефон у женщины, которая его забыла в аптеке. Суд вынес приговор обвиняемому и наказал его.

Об этом говорится в приговоре Орджоникидзевского районного суда Харькова.

Реклама

Читайте также:

Мужчина обокрал женщину в Харькове — приговор суда

В Харькове 22 января этого года мужчина в помещении аптеки ООО "Астарта" украл у женщины телефон. Обвиняемый увидел стоящую на кассе ранее ему незнакомую потерпевшую. Женщина совершала покупку, после чего, положив оплаченные товары в свою сумку, развернулась и направилась к выходу из помещения аптеки. При этом она оставила на столе возле окна обслуживания свой мобильный телефон.

В это время мужчина решил украсть телефон, стоимость которого составляет 16 972 грн. После чего мужчина спрятал в карман своей куртки похищенный мобильный телефон и с места совершения уголовного преступления скрылся, распорядившись похищенным имуществом по своему усмотрению.

Фигурант дела совершил уголовное преступление, предусмотренное ч.4 ст. 185 УК Украины — тайное хищение чужого имущества (кража), совершенное в условиях военного положения.

Мужчину признали виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 185 УК Украины, и назначили ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.

Однако на основании ст. 75КК Украины суд решил освободить обвиняемого от отбывания назначенного наказания с испытанием на испытательный срок один год, если он в течение испытательного срока не совершит нового уголовного преступления и выполнит возложенные на него обязанности.

Ранее мы информировали, что в Киеве военный избил гражданского — между мужчинами возник словесный конфликт.

Также недавно в Одессе офицер воинской части сбил пешехода и скрылся с места происшествия.