У Харкові чоловік обікрав жінку — що вирішив суд

Суддя приймає рішення. Фото: LexInform

У Харкові чоловік вкрав телефон у жінки, яка його забула в аптеці. Відтак, суд виніс вирок обвинуваченому й покарав його.

Про це йдеться у вироку Орджонікідзевського районного суду Харкова.

Реклама

Читайте також:

Чоловік обікрав жінку у Харкові — вирок суду

У Харкові, 22 січня цього року, чоловік в приміщенні аптеки ТОВ "Астарта" вкрав у жінки телефон. Відтак, обвинувачений побачив стоячу на касі раніше йому не знайому потерпілу. Жінка здійснювала покупку, після чого, поклавши оплачені товари до своєї сумки, розвернулася та направилася до виходу з приміщення аптеки. При цьому вона залишила на столі біля вікна обслуговування свій мобільний телефон.

В цей час чоловік виріши вкрасти телефон, вартість якого становить 16 972 грн. Після чого чоловік сховав в кишеню своєї куртки викрадений мобільний телефон та з місця скоєння кримінального правопорушення зник, розпорядившись викраденим майном на власний розсуд.

Відтак, фігурант справи скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст. 185 КК України — таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинена в умовах воєнного стану.

Чоловіка визнали винним у скоєнні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, та призначили йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років.

Однак на підставі ст. 75КК України суд вирішив звільнити обвинуваченого від відбування призначеного покарання з випробуванням на іспитовий строк один рік, якщо він протягом іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов'язки.

Раніше ми інформували, що у Києві військовий побив цивільного — між чоловіками виник словесний конфлікт.

Також нещодавно в Одесі офіцер військової частини збив пішохода і зник з місця події.