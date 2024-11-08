В Харькове мужчина избил соседа и устроил резню — как его наказал суд

Нож в руках человека. Фото иллюстративное: Pexels

В Харькове мужчина устроил резню в подъезде. Сначала он избил потерпевшего, а затем нанес удар кухонным ножом.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном на портале Опендатабот.

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Детали дела

Обвиняемый находился в подъезде, который расположен в жилом доме. Он устроил конфликт с соседом на почве давно сложившихся неприязненных отношений.

Мужчина решил причинить телесные повреждения. Сначала он подошел к соседу, а затем в ходе словесного конфликта нанес один удар кулаком в область грудной клетки. После этого обвиняемый обхватил потерпевшего обеими руками за шею и начал тянуть.

Впоследствии мужчина нанес ему удар кухонным ножом. В результате преступных действий обвиняемый нанес потерпевшему резаную рану на голове.

Что решил суд

В ходе судебного заседания обвиняемый признал свою вину.

Мужчину признали виновным в совершении уголовного проступка, предусмотренного ч. 2 ст. 125 УК Украины (умышленное легкое телесное повреждение, повлекшее кратковременное расстройство здоровья или незначительную утрату трудоспособности). Ему назначили наказание в виде штрафа в пользу государства в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 850 гривен.

Напомним, в Киеве женщина похитила сумку с документами, банковскими карточками и деньгами в торговом центре. Суд признал ее виновной и назначил наказание.

Также в Киеве сын избил своего отца после словесной ссоры, нанеся ему удары по голове. Вследствие этого состоялось судебное заседание.