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У Харкові чоловік влаштував різанину в під'їзді — вирок суду

8 листопада 2024 13:26
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
У Харкові чоловік побив сусіда та влаштував різанину — як його покарав суд
Ніж в руках людини. Фото ілюстративне: Pexels
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Харкові чоловік влаштував різанину в під'їзді. Спочатку він побив потерпілого, а потім завдав удару кухонним ножем.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому на порталі Опендатабот.

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Деталі справи

Обвинувачений перебував у під'їзді, що розташований у житловому будинку. Він влаштував конфлікт із сусідом на ґрунті давно сформованих неприязних відносин.

Чоловік вирішив спричинити тілесні ушкодження. Спочатку він підійшов до сусіда, а потім під час словесного конфлікту завдав один удар кулаком в ділянку грудної клітини. Після цього обвинувачений обхватив потерпілого обома руками за шию та почав тягнути. 

Згодом чоловік завдав йому удар кухонним ножем. Внаслідок злочинних дій обвинувачений спричинив потерпілому різану рану на голові.

Що вирішив суд

Під час судового засідання обвинувачений визнав свою провину. 

Чоловіка визнали винним у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров'я або незначну втрату працездатності). Йому призначили покарання у виді штрафу на користь держави у розмірі 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 850 гривень.

Нагадаємо, у Києві жінка викрала сумку з документами, банківськими картками та грошима в торговому центрі. Суд визнав її винною та призначив покарання.

Також У Києві син побив свого батька після словесної сварки, завдавши йому ударів по голові. Внаслідок цього відбулося судове засідання.

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