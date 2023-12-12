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В Харькове мужчина погиб во время пожара в лифте

12 декабря 2023 12:58
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Харькове мужчина погиб во время пожара в лифте
Фото с места происшествия. Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Утром 12 декабря в Харькове произошла трагедия — в результате пожара в лифте одного из жилых домов по улице Сергея Грицевца погиб мужчина. Событие произошло в 05:24, когда загорелся лифт в лифтовой шахте.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Харьковской области.

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Спасатели, прибыв на место происшествия, обнаружили тело человека внутри лифта. Информация о личности погибшего, причине смерти и начале пожара пока остаются неизвестными, инициировано следствие.

Из-за сильного задымления лестничной клетки спасатели эвакуировали 10 жителей на свежий воздух. Ликвидация пожара произошла в 06.55.

  • Фото с места происшествия. Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области / Telegram
  • Фото с места происшествия. Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области / Telegram
  • Фото с места происшествия. Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области / Telegram
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Подробности от Харьковгорлифта

Как рассказал Общественное Харьков Директор КП "Харьковгорлифт" Максим Капустян, предварительное обследование лифта не выявило никаких технических проблем, и приборы безопасности работали должным образом. Отмечено, что лифт проходит регулярные проверки и последний вызов туда был примерно месяц назад. По предварительным выводам, возгорание возникло в кабине лифта.

"Это, предварительно, было возгорание в самой кабине - либо умышленный поджог, либо ситуация, связанная с какими-то другими вопросами", — указал Капустян.

Предварительно установлено, что в кабине погиб мужчина. Предпринимаются меры по предотвращению доступа к поврежденной шахте лифта.

"Постараемся как можно быстрее возобновить ситуацию", — директор "Горлифта".

Напомним, что во Львове произошел пожар в одной из квартир в Лычаковском районе. В результате возгорания пострадал 73-летний житель дома.

Также мы писали о том, что в Одесской области произошел пожар в частном секторе. В городе Березовка загорелся дом, в котором находились маленькие дети.

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