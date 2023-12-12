У Харкові чоловік загинув під час пожежі у ліфті

Фото з місця події. Фото: ГУ ДСНС у Харківській області / Telegram

Вранці 12 грудня у Харкові сталася трагедія – в результаті пожежі в ліфті одного з житлових будинків на вулиці Сергія Грицевця загинув чоловік. Подія трапилася о 05:24, коли загорівся ліфт у ліфтовій шахті.

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Харківській області.

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Рятувальники, прибувши на місце події, виявили тіло людини всередині горічого ліфту. Інформація про особу загиблого, причину смерті та початок пожежі поки що залишаються невідомими, ініційовано слідство.

Через сильне задимлення сходової клітини рятувальники евакуювали 10 мешканців на свіже повітря. Ліквідація пожежі відбулася о 06:55.

Фото з місця події. Фото: ГУ ДСНС у Харківській області / Telegram

Фото з місця події. Фото: ГУ ДСНС у Харківській області / Telegram

Фото з місця події. Фото: ГУ ДСНС у Харківській області / Telegram 1 / 3

Подробиці від Харківміськліфту

Як розповів Сусупільне Харків Директор КП "Харківміськліфт" Максим Капустян, попереднє обстеження ліфта не виявило жодних технічних проблем, і прилади безпеки працювали належним чином. Зазначено, що ліфт проходить регулярні перевірки, і останній виклик туди був приблизно місяць тому. За попередніми висновками, загоряння виникло в кабіні ліфта.

"Це, попередньо, було займання в самій кабіні — або навмисний підпал, або ситуація, яка пов'язана з якимись іншими питаннями", – вказав Капустян.

Попередньо встановлено, що у кабіні загинув чоловік. Робляться заходи для унеможливлення доступу до пошкодженої шахти ліфта.

"Будемо намагатися якнайшвидше відновити ситуацію", – заявив директор "Міськліфту".

Нагадаємо, що у Львові сталася пожежа в одній із квартир у Личаківському районі. Внаслідок загоряння постраждав 73-річний житель будинку.

Також ми писали про те, що в Одеській області сталася пожежа у приватному секторі. У місті Березівка загорівся будинок, в якому перебували малі діти.