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В Харькове мужчина застрелился из оружия полиции — решение суда

26 октября 2024 08:53
Евгения Брюховецкая - редактор
В Харькове полицейского приговорили к трем годам, потому что из его оружия застрелился мужчина
Полицейский. Иллюстративное фото: МВД
Евгения Брюховецкая - редактор

В Харькове судили полицейского, с помощью пистолета которого застрелился мужчина. Он вытащил оружие из кобуры правоохранителя.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В октябре 2022 года правоохранитель взял с работы пистолет. Позже оружие у него вытащил мужчина с инвалидностью и застрелился.

По словам обвиняемого, после службы он переоделся и отправился провожать родственников после поминок матери. А потом присоединился к знакомым, с которыми употреблял алкогольные напитки. Позже к компании присоединился еще мужчина с инвалидностью.

Мужчина рассказывал, что расстался с девушкой и интересовался оружием полицейского и просил показать, но тот отказал.

Во время пребывания в холле подъезда обвиняемый присел на цыпочках и начал подкуривать сигарету и услышал выстрел и заметил отсутствие оружия. Когда он повернулся, то увидел, что мужчина выстрелил себе в голову.

Также от брата погибшего стало известно, что тот пытался совершить самоубийство несколько раз.

Решение суда

Полицейский полностью признал свою вину, а суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на три года. Однако было решено освободить стража от наказания, назначив ему испытательный срок.

Напомним, в Киеве будут судить мужчину, пытавшегося сбыть крупную партию психотропных веществ.

А Апелляционный суд Киева признал невиновным полицейского, который вместе с другими препятствовал деятельности журналистки Таисии Кутузовой.

суд самоубийство полиция судебные решения оружие

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